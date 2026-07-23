Українців поперердили про планові графіки відключення світла у Черкаській області на 24 липня.

Графіки відключення світла будуть тривати за багатьма адресами у Черкаській області через заплановані роботи на 24 липня, повідомляє видання Politeka.net.

Потрібно заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла у Черкаській області на 24 липня. Тому напередодні потрібно завчасно зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, а також врахувати період знеструмлення під час планування роботи й повсякденних справ.

За інформацією «Черкасиобленерго», 24 липня з 08:00 до 17:00 планові ремонтні роботи триватимуть у селі Ліпляве. На цей час електропостачання тимчасово припинять за такими адресами:

І. Франка — 1

Березовий гай — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27а

Т. Шевченка — 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 73

Голубця — 4

Графіки відключення світла у Черкаській області на 24 липня також охоплять частину села Козарівка. Знеструмлення продовжуватимуться з 08:00 до 17:00 години на вулицях:

Довга — 1, 2, 2/а

Миру — 1, 1-А, 1-Б, 7, 8, 9, 13, 17, 20, 29

Сафонська — 2, 7, 9, 18, 23, 24

Марченська — 31

У цей же період, з 08:00 до 17:00, відключення електроенергії заплановані й у селі Грищинці. Через проведення профілактичних робіт без світла тимчасово залишаться окремі будинки за такими адресами:

Т. Шевченка — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 92, 94, 94-а, 96, 98, 102, 104

Б. Борвінського — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

Ветеранів — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Князя Святослава — 5, 7, 9, 27, 28/1, 29, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 47

Шкільна — 6

пров. Миру — 1, 2, 4, 5.

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