Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області супроводжуватиметься програмою підтримки для соціально вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.net.

Обласна рада разом із Вінницькою міською радою працюють над механізмом компенсацій після перегляду вартості централізованого водопостачання та водовідведення.

Відповідне рішення депутати погодили під час сесії обласної ради. Документ також рекомендує обласній військовій адміністрації та міській владі опрацювати фінансову допомогу для мешканців, на яких зміни можуть найбільше вплинути.

Голова обласної ради Вячеслав Соколовий повідомив, що вже готується комплекс заходів, який має покрити значну частину нових витрат. За його словами, компенсаційний механізм розробляють спільно з міською радою та обласною військовою адміністрацією.

Новий тариф для споживачів КП «Вінницяоблводоканал» набув чинності з 1 липня 2026 року. Загальна вартість послуг становить 81,01 грн за кубометр, з яких 45,53 грн припадає на водопостачання, а 35,48 грн — на водовідведення.

На підприємстві пояснюють, що перегляд цін пов'язаний із суттєвим зростанням виробничих витрат. За останні роки електроенергія подорожчала більш ніж у п'ять разів, значно збільшилися витрати на очищувальні реагенти, труби, запірну арматуру, пальне та матеріали для аварійних бригад. Водночас у водоканалі наголошують, що прибуток у розрахунок нової вартості не закладався.

Посадовці зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області стало наслідком законодавчих змін, які передали органам місцевого самоврядування повноваження щодо встановлення цін для підприємств, які раніше регулювалися НКРЕКП. За словами представників обласної адміністрації, попередній рівень покривав лише близько третини фактичних витрат комунального підприємства.

Окрему увагу влада приділяє соціальному захисту. Після затвердження компенсацій частину додаткових витрат планують відшкодовувати мешканцям, які потребують підтримки. Також громадам області рекомендували розглянути можливість запровадження аналогічних програм для своїх жителів.

У керівництві області підкреслюють, що головне завдання ухвалених рішень — забезпечити безперебійну роботу системи водопостачання та водовідведення, водночас зменшивши фінансове навантаження на населення.

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