Безкоштовні продукти в Кіровоградській області є лише одним із напрямів доступної підтримки.

Безкоштовні продукти в Кіровоградській області та іншу гуманітарну підтримку можуть отримати пенсіонери, переселенці й місцеві жителі через державні та волонтерські ініціативи, повідомляє Politeka.

Актуальні відомості про пункти видачі, гарячі лінії та соціальні сервіси підготували на основі матеріалів Кіровоградської обласної військової адміністрації. Там регулярно повідомляють про доступну допомогу, адреси центрів і контакти відповідних служб.

Одяг, взуття, засоби особистої гігієни та інші необхідні речі можна одержати у кількох місцях. Зокрема, звернутися можна до обласної організації Червоного Хреста на вулиці Гоголя, 98.

Також підтримку надає хаб для переселенців при Кіровоградському кооперативному фаховому коледжі імені М. П. Сая. Він розташований на вулиці Чорновола, 13.

Безкоштовні продукти в Кіровоградській області — лише один із напрямів доступної підтримки. Працює гаряча лінія обласної адміністрації, де можна уточнити порядок отримання необхідних речей. Окремий штаб консультує щодо безкоштовного або тимчасового проживання.

Додатково діють телефонні служби з медичних та правових питань. Мешканці можуть отримати інформацію про роботу закладів охорони здоров’я, юридичну допомогу й інші соціально важливі послуги.

Корисні відомості також доступні через офіційні чат-боти. Вони дають змогу скористатися державними сервісами, знайти рекомендації для внутрішньо переміщених осіб, повідомити про воєнні злочини та отримати потрібну інформацію.

Перелік адрес і контактів періодично змінюється. Перед зверненням радять перевіряти актуальні дані, щоб уточнити умови отримання допомоги та роботу конкретного пункту.

Джерело: Українське місто

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