Дефицит овощей в Николаевской области фиксируется на фоне уменьшения запасов прошлогоднего картофеля и изменения ценовой динамики на продовольственном рынке, сообщает Politeka.

На внутреннем рынке производители сейчас продают остатки продукции в среднем по 5–11 гривен за килограмм. Год назад этот диапазон был существенно выше – 13–23 гривны, что подчеркивает разницу между сезонными этапами реализации.

Аналитики объясняют удешевление сочетанием факторов. Среди них — избыток предложения на старте сезона, а также влияние длительных засушливых периодов, отразившихся на структуре урожая и его товарном качестве.

Параллельно на украинский рынок поступает ранний импортный картофель. Ее цена составляет примерно 90 гривен за килограмм, что создает резкий разрыв между локальным и завезенным товаром.

Спрос на импорт пока остается ограниченным. В то же время эксперты не исключают, что с сокращением складских остатков интерес к внешним поставкам будет постепенно расти.

Дефицит овощей в Николаевской области рассматривается как переходная фаза рынка, когда завершается реализация старого урожая и постепенно формируется зависимость от новых поставок.

Дополнительное влияние на ситуацию оказывают логистические затраты и неравномерность поставок между регионами, что формирует ценовые колебания в зависимости от точки продаж.

Специалисты прогнозируют постепенный рост стоимости в межсезонный период. Наиболее заметным оно может стать тогда, когда внутренние запасы существенно сократятся, а импорт начнет играть ключевую роль в балансировке рынка.

Последующая динамика будет зависеть от темпов поступления нового урожая и соотношения спроса и предложения на национальном уровне.

Источник: ТСН

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