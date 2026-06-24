Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі орієнтована на певні категорії.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі впроваджується в межах програми «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV», яку реалізує благодійна організація «Карітас» для підтримки постраждалих від бойових дій мешканців регіону, повідомляє Politeka.

Ініціатива зосереджена на частковому відновленні житлового фонду, пошкодженого внаслідок обстрілів. Мета робіт — повернення оселям базової придатності для безпечного проживання без проведення повної реконструкції будівель.

У межах проєкту виконуються ремонтні роботи різного рівня складності. Фахівці замінюють вибиті вікна, встановлюють дверні конструкції, відновлюють покрівлі, ремонтують ділянки перекриттів, а також відновлюють системи електро- та водопостачання там, де це необхідно для нормального функціонування житла.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

До участі допускаються об’єкти, які зазнали пошкоджень після 24 лютого 2022 року, але не були повністю зруйновані. Обов’язковою умовою є підтверджене право власності та розташування нерухомості на безпечнішій відстані від зони бойових дій.

Окремо наголошується, що гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі орієнтована насамперед на людей похилого віку, самотніх громадян і домогосподарства, які потребують термінового покращення житлових умов.

У рамках ініціативи передбачено два механізми підтримки: фінансові гранти для самостійного виконання ремонтних робіт або залучення підрядних організацій для відновлення безпосередньо на місцях.

Організатори підкреслюють, що головним завданням програми є забезпечення мінімально безпечного середовища проживання та підтримка мешканців, які залишаються у власних домівках попри наслідки руйнувань.

Подальша реалізація проєкту залежить від обсягів фінансування та актуальних потреб громад, де фіксуються пошкодження житлового фонду.

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