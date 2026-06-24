Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье ориентирована на определенные категории.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье внедряется в рамках программы «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV», которую реализует благотворительная организация «Каритас» для поддержки пострадавших от боевых действий жителей региона , сообщает Politeka.

Инициатива сосредоточена на частичном восстановлении жилищного фонда, поврежденного в результате обстрелов. Цель работ – возвращение жильям базовой пригодности для безопасного проживания без проведения полной реконструкции зданий.

В рамках проекта выполняются ремонтные работы разного уровня сложности. Специалисты заменяют выбитые окна, устанавливают дверные конструкции, восстанавливают кровли, ремонтируют участки перекрытий, а также восстанавливают системы электро- и водоснабжения там, где это необходимо для нормального функционирования жилья.

Об этом идет речь на официальном сайте организации.

К участию допускаются объекты, которые получили повреждения после 24 февраля 2022 года, но не были полностью разрушены. Обязательным условием является подтвержденное право собственности и расположение недвижимости на более безопасном расстоянии от зоны боевых действий.

Отдельно отмечается, что гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье ориентирована прежде всего на пожилых людей, одиноких граждан и домохозяйства, нуждающихся в срочном улучшении жилищных условий.

В рамках инициативы предусмотрены два механизма поддержки: финансовые гранты для самостоятельного выполнения ремонтных работ или привлечение подрядных организаций для восстановления непосредственно на местах.

Организаторы подчеркивают, что главной задачей программы является обеспечение минимально безопасной среды и поддержка жителей, которые остаются в собственных домах, несмотря на последствия разрушений.

Последующая реализация проекта зависит от объемов финансирования и актуальных потребностей общин, где фиксируются повреждения жилищного фонда.

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