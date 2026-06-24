Безкоштовне житло для ВПО у Кіровоградській області розглядається як один із варіантів тимчасового або тривалого розміщення.

Безкоштовне житло для ВПО у Кіровоградській області пропонується в кількох громадах, де приватні власники будинків і фермерські господарства поєднують надання житла з можливістю працевлаштування або побутової підтримки, передає Politeka.

У селі Гурівка Долинського району доступна однокімнатна оселя з кухнею та коридором. Помешкання обладнане електропостачанням, пічним опаленням і водою з колодязя. Локація розташована приблизно за 30 кілометрів від Кривого Рогу. Додатково передбачена можливість підробітку, а також бажана наявність водійського посвідчення. Житло підходить для двох осіб і допускає утримання домашніх тварин.

Інший варіант у селі Голубієвичі поєднує проживання з робочою зайнятістю. Фермерське господарство пропонує вакансію тракториста із сезонним графіком та стабільною оплатою праці. Для мешканців передбачено трикімнатний будинок із газовим опаленням і централізованим водопостачанням. Об’єкт розрахований на сім’ї, чоловіків і домогосподарства з тваринами. У населеному пункті також працює школа, що є важливим фактором для родин із дітьми.

Окремо в Кропивницькому районі пропонується приватний будинок для довготривалого проживання жінки. Оселя має три кімнати, газове опалення, водопостачання та санвузол. Ділянка включає сад і город, а об’єкти інфраструктури розташовані поруч. Власник проживає сам і забезпечує стабільні побутові умови та порядок.

У цьому контексті безкоштовне житло для ВПО у Кіровоградській області розглядається як один із варіантів тимчасового або тривалого розміщення людей, які втратили власні домівки через війну та потребують нового місця проживання.

Запропоновані об’єкти відрізняються умовами, однак об’єднані спільною метою — забезпечення житлового простору та базових можливостей для адаптації в новому середовищі.

Рішення щодо заселення ухвалюються індивідуально після особистого погодження всіх деталей між сторонами.

Джерело: Допомагай

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