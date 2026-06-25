Часть пенсионеров в Одесской области в 2026 году имеет право на дополнительное ежемесячную денежную помощь, размер которого превышает 1 000 гривен, сообщает Politeka.net.

В то же время такая выплата назначается не всем, а только при условии соответствия четко определенным критериям. Решающее значение имеет не только возраст гражданина, но его социальный статус и подтвержденное состояние здоровья. Получить ее могут одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, не имеющие трудоспособных родственников, обязанных осуществлять уход, а также официально признанные нуждающимися в постоянной посторонней помощи по заключению медицинской комиссии.

В ПФУ подчеркивают, что механизм назначения этой денежной помощи для пенсионеров в Одесской области достаточно жесткий и предусматривает выполнение всех условий без исключения. Даже частичное несоответствие критериям может стать основанием для отказа.

В частности, наличие трудоспособных детей или других родственников, даже при отдельном проживании, может повлиять на решение о выплате. Также помощь не назначается при отсутствии официального медицинского подтверждения потребности в уходе.

Таким образом, факт одинокого проживания не является достаточным основанием для получения средств – решение принимается только после комплексной оценки всех жизненных обстоятельств пенсионера.

Оформление такой денежной поддержки производится по заявительному принципу. Гражданин должен лично обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины или органы социальной защиты населения и предоставить необходимый пакет документов. В него входят паспорт, идентификационный код, медицинское заключение о необходимости постоянного ухода, а также справки, подтверждающие отсутствие лиц, которые могут обеспечивать содержание.

После проверки данных Пенсионный фонд назначает выплату, которая начисляется вместе с ежемесячной пенсией. В то же время в случае изменения обстоятельств, таких как появление трудоспособных родственников или улучшение состояния здоровья, начисление может быть пересмотрено или прекращено.

В Пенсионном фонде также уточняют, что размер помощи в 2026 году составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что в денежном выражении составляет немногим более 1 000 гривен.

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