Графики отключения света в Днепропетровской области на 28 июня продлятся из-за плановых работ.

Украинцам рассказали, где будут и сколько часов будут продолжаться графики отключения света в Днепропетровской области на 28 июня, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 28 июня продлятся из-за плановых работ. Профилактические работы являются важнейшей частью модернизации энергетической системы области. Регулярное техническое обслуживание позволяет повысить надежность электроснабжения населения, уменьшить риски повреждения оборудования и обеспечить стабильное функционирование сетей.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 28 июня продлятся в селе Червоный Садок. Ограничат электричество с 08:00–19:00 на улицах:

Джерельна: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 7/А; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 14А; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 32А; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40/А; 41; 43

Жовтнева: 14

В связи с проведением профилактических работ 28 июня 2026 с 08:00 до 19:00 будет временно прекращено электроснабжение в селе Короливка. Без света на этот период останутся улицы:

Актывна: 1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 29

Пушкина: 1; 2; 4; 5; 5А; 6; 7/А; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 18; 20; 21; 22

В городе Перещепыне с 08:00–19:00 будут выключать электричество. Дополнительные графики отключений охватят следующие адреса:

Шевченка: 16; 16/А; 20; 20/А; 22; 24; 24/А; 25; 25/А; 26; 31; 35; 35/А; 37;

Базарна: 1; 2; 3; 4; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17/А; 18; 19; 21; 22; 22/А; 24/А; 25/А

Степова: 13; 15; 15/А; 15/Б; 15/В; 16/А; 21

Медова: 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 18; 20; 22; 24; 26; 30

Городня: 1/А; 4; 6; 8; 18; 22; 24; 26; 32; 36; 40

Орденоносна: 8; 9; 10; 11; 13; 14; 14/Б; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 28; 31; 33/А; 35; 37; 39; 41; 45; 47; 49; 53; 55; 57; 61; 63; 65; 67; 69; 71; 73

Прыорильська: 27; 29; 31; 37; 39; 52; 54; 58; 60; 62; 64; 66; 68; 72; 74; 76; 78; 80; 82; 86

Соборна: 1; 2; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 21/А; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42.

Гетьманськый пров.: 1; 3; 5; 6; 7; 8

Упорный пров.: 1; 3; 7; 9; 13.

Источник: Губинисская поселковая территориальная община

Источник: Новоалександровская ОТГ

Источник: Перещепинское городское территориальное общество

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