Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье также можно искать через государственные и волонтерские сервисы.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье можно найти несколькими способами, передает издание Politeka.

В Запорожской области, в селе Вольнокурьяновское Вольнянского района, мужчина предложил бесплатную комнату для женщины со статусом внутренне перемещенного лица или человека в сложных обстоятельствах.

Речь идет о частном доме около 30 км от Запорожья в направлении Харькова. Предложение рассчитано на одного человека, на любой срок пребывания. Владелец уточняет, что ищет женщину в возрасте примерно 27–45 лет, без зависимости, готовую по возможности помогать с бытовыми делами.

Условия проживания включают в себя три комнаты в доме, одна из которых проходима с печью. Отопление печное, дрова заготавливаются самостоятельно. Туалет расположен во дворе. Для приготовления пищи используется баллонный газ или печь в холодный период.

Дом подключен к высокоскоростному вебу, есть генератор на случай отключений электроэнергии. В обиходе доступны холодильник, морозильная камера, микроволновка, электродуховка, кухонные устройства и другая техника. Также на территории проживают домашние животные – кот, собака и хомяк.

Отдельно указывается наличие запасов продуктов и регулярное их пополнение. Хозяин гарантирует базовую продовольственную поддержку и возможность получения справки по проживанию с последующей регистрацией.

Объект расположен около реки, примерно в 100 метрах от воды. Локация описывается как тихая, без активных обстрелов. Есть транспортное сообщение с городом, включая маршрутки и собственный автомобиль.

Кроме этого предложения, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье также можно искать через государственные и волонтерские сервисы. В частности, платформа «Прихисток» помогает просматривать актуальные варианты размещения в общинах.

Дополнительно доступен сервис «Допомагай», где проверяются объявления о временном поселении, а также горячая линия для консультаций. Еще один вариант — телеграмм-бот «Турботник», подбирающий временные места жительства и контакты координаторов в регионах.

Специалисты советуют внимательно читать условия поселения, уточнять детали непосредственно у владельцев и при возможности проверять информацию через официальные ресурсы общин.

Источник: Допомагай, Дія

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