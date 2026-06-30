Графіки відключення світла у Черкаській області на 1 липня є частиною регулярного технічного обслуговування.

Жителів Черкаської області попереджають про заплановані відключення світла, які відбудуться 1 липня в низці населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.



Як зазначають енергетики, графіки відключення світла запроваджуються у зв’язку з проведенням планових ремонтно-профілактичних робіт на об’єктах електромереж. Такі заходи є частиною регулярного технічного обслуговування обладнання та спрямовані на підвищення стабільності й безпеки енергопостачання.

У «Черкасиобленерго» повідомили, що графіки відключення світла у Черкаській області на 1 липня торкнуться села Оксанина. Електрика зникне з 8 до 17 години за наступними адресами:

Травнева — 14

Центральний (пров.) — 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 19, 20

Дубівська — 5, 9а, 17, 19, 28, 30

Центральна — 4, 50, 52, 54, 56, 57, 57а, 59, 60, 61, 62, 63, 64а, 66, 67а, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 90, 109, 111, 131, 110в, 121, 123, 125, 129, 133, 136, 140, 142, 143

Травнева — 4-А, 6, 7, 8, 10, 12, 13

Черняховського — 45, 56, 102, 110

Центральна — 64

Крім того, планові роботи заплановані й у селі Юрківка. Тут електропостачання буде тимчасово відсутнє з 08:00 до 17:00, а обмеження охоплять значну кількість житлових будинків на вулицях:

Любашівська — 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 45, 46, 47, 55, 56, 56а, 59, 60, 61, 61а, 62, 64, 64а, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71а, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 25, 35, 37, 42, 44, 49, 54

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70

Також 1 липня знеструмлення триватимуть у селі Черповоди, де з 08:00 до 17:00 без світла залишаться окремі домогосподарства на вулицях:

Благовісна — 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52

Т. Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36

Шкільна — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43

Ятрань — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65

Бойківка — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27

Одеська — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 20

Південна — 1, 2, 10, 11

Східна — 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24

Ринкова — 3, 4

Садова — 1, 4, 5, 7, 8, 9.

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