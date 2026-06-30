Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье доступно в разных форматах, что позволяет иметь временную крышу над головой.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье предусматривает более тысячи свободных койко-мест в местах временного проживания, сообщает Politeka.

Как говорится в объявлении на Facebook, свободные места доступны в модульных городках, шелтерах «Запорожремсервиса», общежитиях и благотворительных шелтерах.

Каждый переселенец может выбрать наиболее удобный вариант бескштовного жилья для ВПЛ в Запорожье в соответствии со своими потребностями и составом семьи.

Чтобы воспользоваться временным убежищем, переселенцы могут получить точную информацию о наличии мест, обратившись в департамент социальной защиты Запорожской облгосадминистрации.

Связаться можно по номеру 0617644265. Также можно позвонить по горячей линии транзитного центра 0800331630. Кроме этого, доступна консультация у координатора Ассоциации шелтеров Николая Городенского по номеру 0953372260.

Для оформления проживания в бесплатном жилье для ВПЛ в Запорожье необходимо подготовить документы: паспорт, ИНН, справку переселенца, документы о льготах при наличии, а также документы всех членов семьи.

По прибытии в выбранное место временного проживания переселенцы заключают договор, действующий на шесть месяцев с возможностью продления. При этом документы можно предоставить в течение 30 дней после заселения.

При оформлении можно воспользоваться сервисом «Дія». Это позволяет упростить процесс. Важно отметить, что все виды помещений, которые предлагаются переселенцам, обустроены и готовы для комфортного проживания.

Источник: Запорожская территориальная профсоюзная организация Приднепровской железной дороги

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