Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предоставляется маломобильным гражданам, нуждающимся в дополнительной поддержке.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предусматривает предоставление государственной помощи в виде временного проживания в специально оборудованных помещениях, сообщает Politeka.

Как проинформировали в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины, такое бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предоставляется сроком до 12 месяцев за счет государственного бюджета.

Программа позволяет переселенцам восстанавливать самостоятельность и чувствовать себя безопасно, предоставляя жилище со всеми необходимыми удобствами.

Жители могут самостоятельно готовить еду и получать поддержку в ведении домашнего хозяйства, а также использовать поддержку специалистов или служб независимо от формы собственности.

Каждый нуждающийся может воспользоваться программой, если обратится в уполномоченные органы или включится в Реестр предоставлятелей и получателей социальных услуг.

Услугу могут предоставлять физические или юридические лица, отвечающие критериям Кабинета Министров и имеющие собственное или арендованное помещение для размещения переселенцев.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области создает условия для восстановления социальных навыков, поддержки в решении сложных жизненных ситуаций и обеспечивает ощущение стабильности и безопасности для людей, потерявших дом из-за войны.

Программа также предусматривает возможность сопровождения и консультаций для переселенцев во время проживания, что позволяет им интегрироваться в общину и адаптироваться к новой среде.

Местные органы власти вместе с социальными службами контролируют, чтобы все необходимые условия были соблюдены, а помещение использовалось эффективно и безопасно.

Источник: Министерство социальной политики, семьи и единства Украины

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