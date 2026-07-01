Графики отключения света в Черкасской области на 2 июля вводятся в связи с проведением плановых ремонтных работ.

Жителей Черкасской области предупреждают о введении плановых графиков отключения света на 2 июля, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Черкасской области на 2 июля вводятся в связи с проведением плановых ремонтных работ и профилактических работ на объектах энергетической инфраструктуры. Эти меры направлены на повышение стабильности и надежности электроснабжения в регионе.

В «Черкассыоблэнерго» сообщили, что в течение июля ремонтные бригады будут работать в ряде населенных пунктов области. В частности, 2 июля в селе Степанци с 08:00 до 17:00 продлятся профилактические работы, в связи с чем без электроснабжения временно останутся жильцы отдельных домов на улицах:

Плысюка 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67/а, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 121/а, 125, 127, 129, 131, 133

Т. Шевченка 14

Кыивська 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97

Слобода 165, 214

Зеленый пров. 10, 12, 14, 16, 18

Малыка пров. 1

В. Ивасюка пров. 1, 2, 5, 9, 11, 15

Смирнова пров. 4, 6, 8

Гоголя пров. 3, 4, 5

Плановые отключения будут действовать в селе Межырич. В период с 06:00 до 17:00 электроэнергия будет временно ограничена на улицах:

Слобода — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13/а, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 61а, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 140, 142

Центральна — 1, 6,

Педагогична — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Канивська — 16, 20, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 47, 49, 53, 55, 57

Прыстань — 1, 1/а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13/а, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, б/н

Заросся — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 34/а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67

Запланированы плановые ремонтные работы в селе Пекари. С 06:00 до 17:00 без света останутся отдельные домовладения на улицах:

Чабанивська 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 37, 37/2

Гайдаивська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Молодижна 1, 2, 4, 5, 6/1, 7, 8, 8/а, 9, 10, 11, 12, 13, 14

пров. Т. Шевченка 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15

Т. Шевченка 1, 2, 3, 4, 5, 5/а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 39а, 41, 45, 48, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 176

Шкильна 1, 2, 3, 5, 8, 11, 44, 48

Набережна 1, 1а, 2, 11, 12

Жукивська 1, 13, 14, 30

пров. Гайдаивськый 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

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