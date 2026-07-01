Загалом реакція мешканців показує, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Тернопільській області сприймається неоднозначно.

Із 1 липня в місті запроваджують нові розцінки на водопостачання та водовідведення, це частина процесу, який охоплює підвищення тарифів на комунальні послуги в Тернопільській області і стосується як населення, так і бізнесу, передає Politeka.

Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету. Для споживачів встановили оновлену вартість без ПДВ: постачання ресурсу — 38,46 грн за кубометр, відведення стоків — 34,32 грн. Після додавання 20% податку підсумкова сума сягає 87,34 грн за куб.

Міська влада пояснює перегляд зростанням витрат на енергоресурси, обслуговування мереж і загальну собівартість роботи підприємства. Також наголошують: зміни ухвалили після тривалого періоду попередніх розцінок.

Журналісти опитали мешканців щодо ставлення до рішення та якості послуги. Відповіді виявилися змішаними — частина людей говорить про фінансовий тиск, інші приймають ситуацію як неминучу.

Ганна, 60 років, працівниця АЗС, зазначає, що почула про зміни напередодні й була здивована масштабом корекції. Вона визнає необхідність перегляду, але говорить про складність для бюджету домогосподарств і користується фільтром перед споживанням.

Наталія, 71 рік, пенсіонерка, звертає увагу на сезонне зростання витрат і називає нові цифри суттєвими. Вона використовує кілька кубометрів щомісяця та купує питну рідину окремо через автомати розливу.

Ірина, 39 років, бухгалтерка, оцінює зміни як різке навантаження. За її підрахунками, витрати сім’ї можуть зрости майже вдвічі. Вона також відзначає, що для приготування їжі використовує окремо придбану питну продукцію.

Андрій, 67 років, пенсіонер, сприймає ситуацію спокійніше. Він говорить про низьке споживання, відсутність пільг і необхідність виконувати чинні правила оплати, навіть попри незручності.

Ярослав, 70 років, також не бачить критичної проблеми через невеликі обсяги використання. Він підкреслює регулярність платежів і задоволення якістю ресурсу, інколи вживає його без додаткового очищення.

Віталій, 18 років, студент, звертає увагу на перспективу для молоді. На його думку, зміни зараз впливають на сімейні бюджети і можуть мати довгостроковий ефект у майбутньому.

Загалом мешканці відзначають: якість послуги здебільшого прийнятна, однак нові розрахунки викликають занепокоєння через зростання витрат у домогосподарствах.

Реакція мешканців показує, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Тернопільській області сприймається неоднозначно.

Джерело: 20minut.ua

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