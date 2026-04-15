У Залізцях повідомили про підвищення тарифів на комунальні послуги в Тернопільській області, передає Politeka.

З 1 квітня у Залізцях відбулася зміна вартості води для споживачів із лічильниками. Підвищення тарифів на комунальні послуги в Тернопільській області пояснюють необхідністю модернізації системи водопостачання та збільшення обсягів ресурсів для мешканців.

У селищі розпочато буріння нової свердловини, що дозволить стабільніше забезпечувати воду для всіх будинків. За словами голови Залозецької селищної ради Андрія Ноги, роботи спрямовані на покращення якості послуг та мінімізацію періодичних перебоїв.

З 1 квітня кубічний метр води для абонентів із лічильниками коштуватиме 50 гривень замість 70. Водночас для жителів без приладів облік залишиться на колишньому рівні. Місцева влада вважає це стимулом для встановлення лічильників, що дозволить ефективніше контролювати споживання.

Андрій Нога додав, що селищна рада готова до обговорень та консультацій із мешканцями щодо встановлення лічильників та інших нагальних питань водопостачання.

Мешканців закликають слідкувати за оновленнями та повідомляти про проблеми у роботі системи через офіційні канали ради.

Мешканцям радять ознайомитися з деталями підвищення тарифів на комунальні послуги в Тернопільській області, щоб планувати свої витрати на наступний місяць.

Крім того, у Тернопільській області також повідомляли про новий графік руху транспорту.

За попереднім планом, маршрут №15 у прямому напрямку пролягатиме від Золотарки через СЕ «Борднетце», «Любисток», школу №5, АТП-16142, Поліклініку, Педагогічний коледж, Центр, вулицю Гончара, Площу Слави до автостанції.

