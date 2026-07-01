В целом, реакция жителей показывает, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Тернопольской области воспринимается неоднозначно.

С 1 июля в городе вводятся новые расценки на водоснабжение и водоотвод, это часть процесса, который охватывает повышение тарифов на коммунальные услуги в Тернопольской области и касается как населения, так и бизнеса, передает Politeka.

Решение было принято на заседании исполнительного комитета. Для потребителей установили обновленную стоимость без НДС: поставка ресурса – 38,46 грн за кубометр, отвод стоков – 34,32 грн. После сложения 20% налога итоговая сумма достигает 87,34 грн за куб.

Городские власти объясняют пересмотр ростом затрат на энергоресурсы, обслуживание сетей и общую себестоимость работы предприятия. Также отмечают: изменения были приняты после длительного периода предыдущих расценок.

Журналисты опросили жителей относительно отношения к решению и качеству услуги. Ответы оказались смешанными — часть людей говорит о финансовом давлении, другие принимают ситуацию как неизбежную.

Анна, 60 лет, сотрудница АЗС, отмечает, что услышала об изменениях накануне и была удивлена ​​масштабом коррекции. Она признает необходимость пересмотра, но говорит о сложности бюджета домохозяйств и пользуется фильтром перед потреблением.

Наталья, 71 год, пенсионерка, обращает внимание на сезонный рост расходов и называет новые цифры существенными. Она использует несколько кубометров ежемесячно и покупает питьевую жидкость отдельно через автоматы разлива.

Ирина, 39 лет, бухгалтер, оценивает изменения как резкую нагрузку. По ее подсчетам, расходы семьи могут возрасти почти вдвое. Он также отмечает, что для приготовления пищи использует отдельно приобретенную питьевую продукцию.

Андрей, 67 лет, пенсионер, воспринимает ситуацию поспокойнее. Он говорит о низком потреблении, отсутствии льгот и необходимости выполнять действующие правила оплаты, даже несмотря на неудобства.

Ярослав, 70 лет, также не видит критической проблемы из-за небольших объемов использования. Он подчеркивает регулярность платежей и удовлетворение качеством ресурса, иногда использует его без дополнительной очистки.

Виталий, 18 лет, студент обращает внимание на перспективу для молодежи. По его мнению, изменения сейчас влияют на семейные бюджеты и могут иметь долгосрочный эффект в будущем.

В целом жители отмечают: качество услуги в большинстве случаев приемлемо, однако новые расчеты вызывают беспокойство из-за роста расходов в домохозяйствах.

Реакция жителей показывает, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Тернопольской области воспринимается неоднозначно.

Источник: 20minut.ua

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