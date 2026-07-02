Графіки відключення світла у Запоріжжі на 3 липня пов'язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт.

Жителів Запоріжжя попередили про чергові планові відключення світла, які заплановані на 3 липня в різних районах міста, повідомляє Politeka.net.

Тимчасові обмеження пов'язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на об'єктах електромереж. Мешканцям рекомендують заздалегідь підготуватися до тимчасових графіків відключення світла у Запоріжжі на 3 липня, зарядити мобільні пристрої та врахувати години знеструмлень під час планування справ.



За інформацією АТ «Запоріжжяобленерго», 3 липня з 09:00 до 16:00 через терміновий ремонт електрообладнання без світла тимчасово залишаться споживачі за такими адресами:

Інструментальна: 20

Каховська: 153–167, 60–72, 107–131, 135–145, 149

Котляревського: 1–19/1, 2–66, 40

Логінова: 36–38, 37–47

Медична: 35

Метрополітенівська: 11–15, 22–24

Михайла Грушевського (Ульянова): 134–136, 140–160, 166–172(а, б), 143–199

Петера Діка (Огарьова): 1, 23/1

Талаліхіна: 81–93, 70–84

Трипільська: 18–22, 19–21

пров. Зарічний: 4а

пров. Перлинний: 29–31

пров. Успішний (Ставропольський): 34

Також у період з 09:00 до 17:00 у Запоріжжі виконуватимуться додаткові роботи з ремонту електрообладнання. Через це тимчасові відключення електроенергії торкнуться окремих житлових будинків ще на низці міських вулиць:

Героїв полку "Азов" (бул. Гвардійський): 22, 24, 26, 28, 30, 73-89

Дмитра Донцова (Гагаріна): 30А

Ніни Ковтун (Толстого): 75, 75А, 79, 79А, 108, 108А, 113, 120, 120А, 120Д

Перемоги: 90, 96, 92, 92А

Ужгородська: 3, 5-13, 6-16

пров. Рудний: 1-7, 2-6

Крім того, з 09:00 до 16:10 енергетики проводитимуть планові роботи ще на кількох ділянках міста. У цей проміжок часу електропостачання буде тимчасово припинене за такими адресами:

Абрагама Коопа (Істоміна): 64

Алуштинська (Зелена): 12, 5–33, 37–39, 4–34, 6а

Арктична: 38-58, 39-57

Брюлова: 4

Виробнича: 62-66, 68, 70-82

Вільного Козацтва (Дем`яна Бєдного): 1а, 2–34, 3–7, 11–23

Дизельна: 88

Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 337

Ігора Сікорського: 276, 278-308, 312-320

Кругова: 173, 73

Міцна: 20

Олексія Поради (Димитрова): 39, 41, 43, 45, 49, 49а, 51, 53, 53а

Омельченка: 27б, 27а

Почаївська (Смоленська): 1-37, 2-52

Розенталь: 10, 3, 7–19, 4–10, 3а, 7

Рубіжна (Тверська): 48-54, 55-61, 56-66, 63-71

Руставелі: 53а, 56

Фелікса Мовчановського: 48

Харчова: 26, 28, 28а, 30-42

Червона: 26

пр. Моторобудівників: 50, 54а, 54б, 56а, 58

пров. Ближній (Тихий): 3а, б, 3–17, 2–4, 8, 6

пров. Вільнянский: 1а

пров. Гімалайський (Крутий): 7–23

пров. Орликів: 1-29, 2-32

пров. Прохолодний: 1а, 2

пров. Ямський: 1, 3, 10-38, 2-8, 5-33

СТ Абразивщик: 1.

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