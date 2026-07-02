Жителів Запоріжжя попередили про чергові планові відключення світла, які заплановані на 3 липня в різних районах міста, повідомляє Politeka.net.
Тимчасові обмеження пов'язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на об'єктах електромереж. Мешканцям рекомендують заздалегідь підготуватися до тимчасових графіків відключення світла у Запоріжжі на 3 липня, зарядити мобільні пристрої та врахувати години знеструмлень під час планування справ.
За інформацією АТ «Запоріжжяобленерго», 3 липня з 09:00 до 16:00 через терміновий ремонт електрообладнання без світла тимчасово залишаться споживачі за такими адресами:
- Інструментальна: 20
- Каховська: 153–167, 60–72, 107–131, 135–145, 149
- Котляревського: 1–19/1, 2–66, 40
- Логінова: 36–38, 37–47
- Медична: 35
- Метрополітенівська: 11–15, 22–24
- Михайла Грушевського (Ульянова): 134–136, 140–160, 166–172(а, б), 143–199
- Петера Діка (Огарьова): 1, 23/1
- Талаліхіна: 81–93, 70–84
- Трипільська: 18–22, 19–21
- пров. Зарічний: 4а
- пров. Перлинний: 29–31
- пров. Успішний (Ставропольський): 34
Також у період з 09:00 до 17:00 у Запоріжжі виконуватимуться додаткові роботи з ремонту електрообладнання. Через це тимчасові відключення електроенергії торкнуться окремих житлових будинків ще на низці міських вулиць:
- Героїв полку "Азов" (бул. Гвардійський): 22, 24, 26, 28, 30, 73-89
- Дмитра Донцова (Гагаріна): 30А
- Ніни Ковтун (Толстого): 75, 75А, 79, 79А, 108, 108А, 113, 120, 120А, 120Д
- Перемоги: 90, 96, 92, 92А
- Ужгородська: 3, 5-13, 6-16
- пров. Рудний: 1-7, 2-6
Крім того, з 09:00 до 16:10 енергетики проводитимуть планові роботи ще на кількох ділянках міста. У цей проміжок часу електропостачання буде тимчасово припинене за такими адресами:
- Абрагама Коопа (Істоміна): 64
- Алуштинська (Зелена): 12, 5–33, 37–39, 4–34, 6а
- Арктична: 38-58, 39-57
- Брюлова: 4
- Виробнича: 62-66, 68, 70-82
- Вільного Козацтва (Дем`яна Бєдного): 1а, 2–34, 3–7, 11–23
- Дизельна: 88
- Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 337
- Ігора Сікорського: 276, 278-308, 312-320
- Кругова: 173, 73
- Міцна: 20
- Олексія Поради (Димитрова): 39, 41, 43, 45, 49, 49а, 51, 53, 53а
- Омельченка: 27б, 27а
- Почаївська (Смоленська): 1-37, 2-52
- Розенталь: 10, 3, 7–19, 4–10, 3а, 7
- Рубіжна (Тверська): 48-54, 55-61, 56-66, 63-71
- Руставелі: 53а, 56
- Фелікса Мовчановського: 48
- Харчова: 26, 28, 28а, 30-42
- Червона: 26
- пр. Моторобудівників: 50, 54а, 54б, 56а, 58
- пров. Ближній (Тихий): 3а, б, 3–17, 2–4, 8, 6
- пров. Вільнянский: 1а
- пров. Гімалайський (Крутий): 7–23
- пров. Орликів: 1-29, 2-32
- пров. Прохолодний: 1а, 2
- пров. Ямський: 1, 3, 10-38, 2-8, 5-33
- СТ Абразивщик: 1.
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