Жителів Запоріжжя попередили про чергові планові відключення світла, які заплановані на 3 липня в різних районах міста, повідомляє Politeka.net.

Тимчасові обмеження пов'язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на об'єктах електромереж. Мешканцям рекомендують заздалегідь підготуватися до тимчасових графіків відключення світла у Запоріжжі на 3 липня, зарядити мобільні пристрої та врахувати години знеструмлень під час планування справ.

За інформацією АТ «Запоріжжяобленерго», 3 липня з 09:00 до 16:00 через терміновий ремонт електрообладнання без світла тимчасово залишаться споживачі за такими адресами:

  • Інструментальна: 20
  • Каховська: 153–167, 60–72, 107–131, 135–145, 149
  • Котляревського: 1–19/1, 2–66, 40
  • Логінова: 36–38, 37–47
  • Медична: 35
  • Метрополітенівська: 11–15, 22–24
  • Михайла Грушевського (Ульянова): 134–136, 140–160, 166–172(а, б), 143–199
  • Петера Діка (Огарьова): 1, 23/1
  • Талаліхіна: 81–93, 70–84
  • Трипільська: 18–22, 19–21
  • пров. Зарічний: 4а
  • пров. Перлинний: 29–31
  • пров. Успішний (Ставропольський): 34

Також у період з 09:00 до 17:00 у Запоріжжі виконуватимуться додаткові роботи з ремонту електрообладнання. Через це тимчасові відключення електроенергії торкнуться окремих житлових будинків ще на низці міських вулиць:

  • Героїв полку "Азов" (бул. Гвардійський): 22, 24, 26, 28, 30, 73-89
  • Дмитра Донцова (Гагаріна): 30А
  • Ніни Ковтун (Толстого): 75, 75А, 79, 79А, 108, 108А, 113, 120, 120А, 120Д
  • Перемоги: 90, 96, 92, 92А
  • Ужгородська: 3, 5-13, 6-16
  • пров. Рудний: 1-7, 2-6

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Крім того, з 09:00 до 16:10 енергетики проводитимуть планові роботи ще на кількох ділянках міста. У цей проміжок часу електропостачання буде тимчасово припинене за такими адресами:

  • Абрагама Коопа (Істоміна): 64
  • Алуштинська (Зелена): 12, 5–33, 37–39, 4–34, 6а
  • Арктична: 38-58, 39-57
  • Брюлова: 4
  • Виробнича: 62-66, 68, 70-82
  • Вільного Козацтва (Дем`яна Бєдного): 1а, 2–34, 3–7, 11–23
  • Дизельна: 88
  • Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 337
  • Ігора Сікорського: 276, 278-308, 312-320
  • Кругова: 173, 73
  • Міцна: 20
  • Олексія Поради (Димитрова): 39, 41, 43, 45, 49, 49а, 51, 53, 53а
  • Омельченка: 27б, 27а
  • Почаївська (Смоленська): 1-37, 2-52
  • Розенталь: 10, 3, 7–19, 4–10, 3а, 7
  • Рубіжна (Тверська): 48-54, 55-61, 56-66, 63-71
  • Руставелі: 53а, 56
  • Фелікса Мовчановського: 48
  • Харчова: 26, 28, 28а, 30-42
  • Червона: 26
  • пр. Моторобудівників: 50, 54а, 54б, 56а, 58
  • пров. Ближній (Тихий): 3а, б, 3–17, 2–4, 8, 6
  • пров. Вільнянский: 1а
  • пров. Гімалайський (Крутий): 7–23
  • пров. Орликів: 1-29, 2-32
  • пров. Прохолодний: 1а, 2
  • пров. Ямський: 1, 3, 10-38, 2-8, 5-33
  • СТ Абразивщик: 1.

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