Жителей Запорожья предупредили об очередных плановых отключениях света, которые запланированы на 3 июля в разных районах города, сообщает Politeka.net.
Временные ограничения связаны с проведением ремонтных и профилактических работ на объектах электросетей. Жителям рекомендуют заранее подготовиться к временным графикам отключения света в Запорожье на 3 июля, зарядить мобильные устройства и учесть часы обесточений при планировании дел.
По информации АТ «Запорожьеоблэнерго», 3 июля с 09:00 до 16:00 из-за срочного ремонта электрооборудования без света временно останутся потребители по следующим адресам:
- Инструментальна: 20
- Каховська: 153–167, 60–72, 107–131, 135–145, 149
- Котляревського: 1–19/1, 2–66, 40
- Логинова: 36–38, 37–47
- Медычна: 35
- Метрополитенивська: 11–15, 22–24
- Мыхайла Грушевського (Ульянова): 134–136, 140–160, 166–172(а, б), 143–199
- Петера Дика (Огарьова): 1, 23/1
- Талалихина: 81–93, 70–84
- Трыпильська: 18–22, 19–21
- пров. Заричный: 4а
- пров. Перлынный: 29–31
- пров. Успишный (Ставропольськый): 34
Также в период с 09:00 до 17:00 в Запорожье будут выполняться дополнительные работы по ремонту электрооборудования. Поэтому временные отключения электроэнергии коснутся отдельных жилых домов еще на ряде городских улиц:
- Героив полку "Азов" (бул. Гвардийськый): 22, 24, 26, 28, 30, 73-89
- Дмытра Донцова (Гагаріна): 30А
- Нины Ковтун (Толстого): 75, 75А, 79, 79А, 108, 108А, 113, 120, 120А, 120Д
- Перемогы: 90, 96, 92, 92А
- Ужгородська: 3, 5-13, 6-16
- пров. Рудный: 1-7, 2-6
Кроме того, с 09.00 до 16.10 энергетики будут проводить плановые работы еще на нескольких участках города. В этот промежуток времени электроснабжение будет временно прекращено по следующим адресам:
- Абрагама Коопа (Истомина): 64
- Алуштынська (Зелена): 12, 5–33, 37–39, 4–34, 6а
- Арктычна: 38-58, 39-57
- Брюлова: 4
- Выробнича: 62-66, 68, 70-82
- Вильного Козацтва (Демяна Бедного): 1а, 2–34, 3–7, 11–23
- Дызельна: 88
- Евгена Адамцевыча (Тымирязева): 337
- Игора Сікорського: 276, 278-308, 312-320
- Кругова: 173, 73
- Мицна: 20
- Олексия Порады (Дымытрова): 39, 41, 43, 45, 49, 49а, 51, 53, 53а
- Омельченка: 27б, 27а
- Почаивська (Смоленська): 1-37, 2-52
- Розенталь: 10, 3, 7–19, 4–10, 3а, 7
- Рубижна (Тверська): 48-54, 55-61, 56-66, 63-71
- Руставели: 53а, 56
- Феликса Мовчановського: 48
- Харчова: 26, 28, 28а, 30-42
- Червона: 26
- пр. Моторобудивныкив: 50, 54а, 54б, 56а, 58
- пров. Блыжний (Тыхый): 3а, б, 3–17, 2–4, 8, 6
- пров. Вильнянскый: 1а
- пров. Гималайськый (Крутый): 7–23
- пров. Орлыкив: 1-29, 2-32
- пров. Прохолодный: 1а, 2
- пров. Ямськый: 1, 3, 10-38, 2-8, 5-33
- СТ Абразывщык: 1.
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