Графики отключения света в Запорожье 3 июля связаны с проведением ремонтных и профилактических работ.

Жителей Запорожья предупредили об очередных плановых отключениях света, которые запланированы на 3 июля в разных районах города, сообщает Politeka.net.

Временные ограничения связаны с проведением ремонтных и профилактических работ на объектах электросетей. Жителям рекомендуют заранее подготовиться к временным графикам отключения света в Запорожье на 3 июля, зарядить мобильные устройства и учесть часы обесточений при планировании дел.



По информации АТ «Запорожьеоблэнерго», 3 июля с 09:00 до 16:00 из-за срочного ремонта электрооборудования без света временно останутся потребители по следующим адресам:

Инструментальна: 20

Каховська: 153–167, 60–72, 107–131, 135–145, 149

Котляревського: 1–19/1, 2–66, 40

Логинова: 36–38, 37–47

Медычна: 35

Метрополитенивська: 11–15, 22–24

Мыхайла Грушевського (Ульянова): 134–136, 140–160, 166–172(а, б), 143–199

Петера Дика (Огарьова): 1, 23/1

Талалихина: 81–93, 70–84

Трыпильська: 18–22, 19–21

пров. Заричный: 4а

пров. Перлынный: 29–31

пров. Успишный (Ставропольськый): 34

Также в период с 09:00 до 17:00 в Запорожье будут выполняться дополнительные работы по ремонту электрооборудования. Поэтому временные отключения электроэнергии коснутся отдельных жилых домов еще на ряде городских улиц:

Героив полку "Азов" (бул. Гвардийськый): 22, 24, 26, 28, 30, 73-89

Дмытра Донцова (Гагаріна): 30А

Нины Ковтун (Толстого): 75, 75А, 79, 79А, 108, 108А, 113, 120, 120А, 120Д

Перемогы: 90, 96, 92, 92А

Ужгородська: 3, 5-13, 6-16

пров. Рудный: 1-7, 2-6

Кроме того, с 09.00 до 16.10 энергетики будут проводить плановые работы еще на нескольких участках города. В этот промежуток времени электроснабжение будет временно прекращено по следующим адресам:

Абрагама Коопа (Истомина): 64

Алуштынська (Зелена): 12, 5–33, 37–39, 4–34, 6а

Арктычна: 38-58, 39-57

Брюлова: 4

Выробнича: 62-66, 68, 70-82

Вильного Козацтва (Демяна Бедного): 1а, 2–34, 3–7, 11–23

Дызельна: 88

Евгена Адамцевыча (Тымирязева): 337

Игора Сікорського: 276, 278-308, 312-320

Кругова: 173, 73

Мицна: 20

Олексия Порады (Дымытрова): 39, 41, 43, 45, 49, 49а, 51, 53, 53а

Омельченка: 27б, 27а

Почаивська (Смоленська): 1-37, 2-52

Розенталь: 10, 3, 7–19, 4–10, 3а, 7

Рубижна (Тверська): 48-54, 55-61, 56-66, 63-71

Руставели: 53а, 56

Феликса Мовчановського: 48

Харчова: 26, 28, 28а, 30-42

Червона: 26

пр. Моторобудивныкив: 50, 54а, 54б, 56а, 58

пров. Блыжний (Тыхый): 3а, б, 3–17, 2–4, 8, 6

пров. Вильнянскый: 1а

пров. Гималайськый (Крутый): 7–23

пров. Орлыкив: 1-29, 2-32

пров. Прохолодный: 1а, 2

пров. Ямськый: 1, 3, 10-38, 2-8, 5-33

СТ Абразывщык: 1.

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