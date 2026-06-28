Графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 29 червня по 5 липня запроваджуються у зв’язку з проведенням комплексних ремонтних робіт.

У Запоріжжі протягом тижня з 29 червня по 5 липня діятимуть планові графіки відключення електроенергії, які охоплять десятки адрес у різних районах міста, повідомляє Politeka.net.



Обмеження запроваджуються у зв’язку з проведенням комплексних ремонтних і профілактичних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. Енергетики наголошують, що такі заходи є частиною системного технічного обслуговування мереж.

У компанії «Запоріжжяобленерго» повідомили, що вже 30 червня 2026 року в місті розпочнуться планові роботи з ремонту електрообладнання. У період з 10:00 до 17:00 тимчасові відключення електроенергії торкнуться низки вулиць:

Зоряна (Муравйова): 19

Інженера Лата (Ярославська): 132–158, 43а–63

Петра Яцика (Череповецька): 1–9, 2–14

пров. Перлинний: 28–32, 23

1 липня 2026 року 09:00 до 17:00 години через плановий ремонт електрообладнання не буде електрики. Вони стосуються таких адрес:

Алмазна: 36, 38, 40

Бодянського: 1-61, 2-52

Вроцлавська: 13, 15

Вузлова: 1А

Дизельна: 38-86, 88, 51-111

Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 226-236, 309-335

Ігора Сікорського: 274, 276

Мирослава Симчича (Лізи Чайкіної): 49, 50, 53Б, 56В

Республіканська: 80, 88, 90

Світловодська: 1-55, 2-54, 40А, 40Б, 61-95, 56-96, 57, 59, 98-102

Селищна: 1-17, 2-20, 19, 21-55, 22-48, 50, 8, 57-95, 50-84

Січеславська (Норільська): 1-13, 8, 15В, 30, 38, 6-88, 15-57, 2/4, 37-57, 88-116, 116А, 59-63, 95

Тенісна: 11, 14, 15, 16, 17, 1А, 3, 5, 7

пров. Самопливний: 14А

Наступний етап робіт запланований на 2 липня 2026 року. У цей день, також з 10:00 до 17:00, у місті триватимуть продовжені ремонтні заходи, у зв’язку з чим без електропостачання залишаться мешканці вулиць:

Арсена Коваленка (Адмірала Макарова): 142/1, 141/2, 146

Бориспільска (Братська): 47, 49А

Оберегова (Громової): 80, 80а

Робітнича: 1-79 1--58

Славутича: 83, 145

Столєтова: 90/3

пров. Арабатський: 10, 11–19, 11а

У подальші дні тижня, зокрема 3 липня, графіки відключень також будуть діяти у денний час — з 09:00 до 16:00, на наступних вулицях:

Арктична: 38-58, 39-57

Дизельна: 88

Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 337

Ігора Сікорського: 276, 278-308, 312-320

Міцна: 20

Руставелі: 53а, 56.

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