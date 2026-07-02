Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 3 липня спрямовані на підвищення надійності електропостачання.

Жителів Кіровоградської області поінформували про запровадження планових графіків відключення світла, які діятимуть 3 липня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 3 липня є частиною планового технічного обслуговування енергетичної інфраструктури. Такі роботи спрямовані на підвищення надійності електропостачання, зниження ризиків аварійних ситуацій та забезпечення стабільного функціонування електромереж у періоди підвищених навантажень.

Як повідомили в АТ «Кіровоградобленерго», 3 липня з 09:00 до 16:00 частина споживачів у селі Компаніївка тимчасово залишиться без електропостачання. Відключення торкнуться низки вулиць:

Степова 12, 13, 14, 16, 18, 3, 45, 48, 49, 5, 52, 58, 59, 6, 8, 9

Набережна 101, 103, 105, 107, 109, 110, 110А, 111, 112, 112А, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 125А, 126, 127, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 154А, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99

Вишнева 2, 11

Барахтія 50

Дитяча 32, 50, 52, 54, 56, 58, 58А, 60, 62, 64, 66, 68

Лугова 64, 67А

Окремо зазначається, що аналогічні обмеження того ж дня діятимуть і в селі Любомирка. Тут електропостачання буде тимчасово відсутнє з 09:00 до 18:00 на частині вулиць:

Тясминська 1, 17, 2, 21, 25, 27, 31, 34, 42, 5, 56, 6, 74, 76

Лісова 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 4, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 58, 6, 64, 66, 67, 68, 70, 74, 75, 77, 78, 8, 81, 84, 86, 88, 9

Шкільна 1, 5, 6, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 32, 33, 37, 40, 41, 42, 45, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 9

Центральна 1, 3, 4, 8

Крім того, в селі Омельгород 3 липня заплановані роботи з капітального ремонту електромереж. У зв’язку з цим із 09:00 до 18:00 буде запроваджено відключення світла на низці вулиць:

Галицька 10, 3, 4, 5

Тараса Шевченка 12, 17, 19, 22, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 43, 5, 6, 7, 8

Степова 1, 11, 15, 2, 7

Незалежності України 1, 4, 5, 7

Богдана Хмельницького 1.

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