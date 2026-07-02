Графики отключения света в Кировоградской области на 3 июля направлены на повышение надежности электроснабжения.

Жители Кировоградской области проинформировали о введении плановых графиков отключения света, которые будут действовать 3 июля, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Кировоградской области 3 июля являются частью планового технического обслуживания энергетической инфраструктуры. Такие работы направлены на повышение надежности электроснабжения, снижение рисков аварийных ситуаций и обеспечение стабильного функционирования электросетей в период повышенных нагрузок.

Как сообщили в АО «Кировоградоблэнерго», 3 июля с 09:00 до 16:00 часть потребителей в селе Компаниивка временно останется без электроснабжения. Отключения коснутся ряда улиц:

Степова 12, 13, 14, 16, 18, 3, 45, 48, 49, 5, 52, 58, 59, 6, 8, 9

Набережна 101, 103, 105, 107, 109, 110, 110А, 111, 112, 112А, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 125А, 126, 127, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 154А, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99

Вышнева 2, 11

Барахтия 50

Дытяча 32, 50, 52, 54, 56, 58, 58А, 60, 62, 64, 66, 68

Лугова 64, 67А

Отдельно отмечается, что аналогичные ограничения в тот же день будут действовать и в Любомырка. Здесь электроснабжение будет временно отсутствовать с 09:00 до 18:00 на части улиц:

Тясмынська 1, 17, 2, 21, 25, 27, 31, 34, 42, 5, 56, 6, 74, 76

Лисова 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 4, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 58, 6, 64, 66, 67, 68, 70, 74, 75, 77, 78, 8, 81, 84, 86, 88, 9

Шкильна 1, 5, 6, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 32, 33, 37, 40, 41, 42, 45, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 9

Центральна 1, 3, 4, 8

Кроме того, в селе Омельгород 3 июля запланированы работы по капитальному ремонту электросетей. В этой связи с 09:00 до 18:00 будет введено отключение света на ряде улиц:

Галыцька 10, 3, 4, 5

Тараса Шевченка 12, 17, 19, 22, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 43, 5, 6, 7, 8

Степова 1, 11, 15, 2, 7

Незалежности Украины 1, 4, 5, 7

Богдана Хмельныцького 1.

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