Залізничники пояснюють, що новий графік руху поїздів у Сумській області вводять через оновлення колійного господарства.

В «Укрзалізниці» повідомили про тимчасові зміни та оновлений графік руху поїздів, що буде тривати у Сумській області, повідомляє Politeka.net.

Як зазначають у компанії, коригування розкладу пов’язані з проведенням планових ремонтних і технічних робіт на окремих ділянках залізничної інфраструктури.

Залізничники пояснюють, що такі заходи проводяться для оновлення колійного господарства, перевірки технічного стану обладнання та підтримання безпечного і стабільного курсування поїздів. Роботи мають профілактичний характер і спрямовані на підвищення надійності залізничного сполучення.

У зв’язку з цим пасажирів закликають уважно стежити за змінами та заздалегідь перевіряти актуальний графік руху поїздів у Сумській області перед поїздками. В «Укрзалізниці» наголошують, що оновлений розклад дозволить уникнути незручностей під час планування маршрутів та допоможе врахувати можливі зміни часу відправлення і прибуття потягів.

Зокрема, тимчасово скасовується курсування приміських поїздів №6541 та №6542 сполученням Ромодан – Ромни – Ромодан. Відміна рейсів запланована на окремі дати протягом 2026 року, а саме: 4 і 18 червня, 2, 16 та 30 липня, 13 і 27 серпня, 10 і 24 вересня, 8 і 22 жовтня, 5 і 16 листопада, а також 3 грудня.

Крім того, 2 та 4 червня 2026 року змінений графік руху діятиме для приміського поїзда №6004 сполученням Амбари – Люботин. Відправлення з Амбарів заплановане на 09:16, а прибуття до станції Люботин — на 14:41.

Під час маршруту поїзд курсуватиме через низку станцій і зупинкових пунктів, серед яких Лікарське, Головашівка, Суми, Суми-Товарна, Баси, Сироватка, Боромля, Тростянець-Смородине, Кириківка, Куп’єваха, Богодухів, Мерчик, Манченки та інші.

Джерело: Укрзалізниця - Південно-Західна залізниця.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Сумській області: як саме переглянуто вартість.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати проїзду в Сумах: які саме зміни відбулися.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Сумській області: хто може отримати сертифікати на підтримку.