Підвищення тарифів на комунальні послуги в Сумській області насамперед пов’язане зі збільшенням собівартості надання сервісів та необхідністю забезпечення безперебійної роботи підприємств.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Сумській області торкнеться жителів Тростянецької громади, де з 1 червня 2026 року змінюється вартість послуги з управління побутовими відходами.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Тростянецької міської ради під час засідання наприкінці травня. Перегляд розцінок ініціювало підприємство «Екосервіс», яке забезпечує вивезення та обслуговування системи поводження з відходами на території громади.

У компанії пояснюють необхідність коригування економічними чинниками. Попередні розрахунки були затверджені ще у 2025 році, однак за цей час суттєво змінилися витрати на забезпечення роботи підприємства.

Серед головних причин називають подорожчання дизельного пального, збільшення мінімальної заробітної плати, зростання прожиткового мінімуму та вартості матеріально-технічних ресурсів. Якщо під час попереднього розрахунку літр дизеля коштував 43,35 гривні, то у травні 2026 року його ціна вже досягла 70,85 гривні, продемонструвавши приріст більш ніж на 63%.

Для мешканців багатоквартирних будинків плата за послугу зросте з 53,66 до 64,50 гривні на одну особу. Власники приватних домоволодінь сплачуватимуть 67,03 гривні замість 55,77. Таким чином, збільшення становить понад 20% для обох категорій споживачів.

Водночас в Охтирці ситуація поки залишається незмінною. Послугу з вивезення сміття там продовжить надавати ТОВ «Теплоенерго» Охтирської міської ради, визначене виконавцем на найближчі п’ять років.

Наразі мешканці міста сплачують 58,81 гривні з людини у багатоповерховій забудові та 49,68 гривні у приватному секторі. Рішення щодо перегляду цих розцінок поки не ухвалювалися.

У громадах зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Сумській області насамперед пов'язане зі збільшенням собівартості надання сервісів та необхідністю забезпечення безперебійної роботи підприємств житлово-комунальної сфери.

Місцева влада рекомендує громадянам уважно стежити за офіційними повідомленнями та перевіряти актуальну інформацію щодо змін у платіжних документах.

Джерело: okhtyrka

