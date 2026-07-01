Новая система оплаты проезда в Ровенской области фактически переводит весь городской транспорт на цифровую модель расчетов.

С 1 августа запускается новая система оплаты проезда в Ровенской области , изменяющая правила расчетов в городском транспорте Ровно и Квасилова, передает Politeka.

С этого же дня наличные деньги в салонах автобусов и электротранспорта больше не будут приниматься. Пассажирам предложат альтернативу — приобретение бумажного билета через специальные терминалы с последующей валидацией во время поездки.

Решение поддержал исполнительный комитет Ровенского горсовета. Новые правила вступят в силу 1 августа 2026 и предусматривают полный переход к электронному учету поездок и безналичных расчетов.

По данным городских властей, в городе уже установлено 160 терминалов оператора электронного билета. Дополнительно планируется разместить еще 10 устройств в ключевых транспортных точках – возле автовокзала, железнодорожного узла, автостанции «Чайка», рынка и на загруженных остановках. Отдельный пункт появится и в Квасилове.

Представители горсовета объясняют, что цель изменений – полная интеграция системы электронного билета и выведение наличного обращения за пределы транспорта. Для этого обновляются правила контроля за оплатой и механизмы реагирования на безбилетный проезд.

Пассажирам, не пользующимся банковскими картами или мобильными сервисами, оставят возможность обмена наличными на бумажный билет в терминалах. После этого документ нужно обязательно валидировать в транспортном средстве.

Таким образом, новая система оплаты проезда в Ровенской области фактически переводит весь городской транспорт на цифровую модель расчетов, оставляя наличные деньги только на этапе предварительного приобретения билета вне салона.

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