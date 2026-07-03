Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області надають лише після реєстрації та підтвердження відповідного статусу.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області залишаються одним із головних напрямів гуманітарної підтримки для людей, які потребують допомоги, повідомляє Politeka.

Видачу харчових наборів і готових страв забезпечують благодійні фонди, фудбанки та місцеві соціальні проєкти.

Залежно від потреб отримувачам передають продуктові пакунки вагою до 30 кілограмів або організовують гаряче харчування. Такий підхід дає можливість охопити різні категорії громадян.

В Україні продовжує розвиватися мережа продовольчих банків. Її принцип полягає у зборі надлишків харчів від торговельних мереж і виробників, після чого їх передають тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. До цієї системи вже долучилися громади півдня країни.

Водночас Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області надають лише після реєстрації та підтвердження відповідного статусу. Представники соціальної сфери зазначають, що частина громадян досі не звертається по підтримку через нестачу інформації про доступні програми.

Наповнення наборів визначається залежно від поставок. Найчастіше до них входять крупи, макаронні вироби, борошно, олія, цукор, сіль, консервована продукція, а інколи також засоби особистої гігієни й інші товари тривалого зберігання.

Для формування допомоги використовують якісні харчі, які не реалізували через надлишкові запаси, незначні пошкодження упаковки або наближення завершення терміну продажу. Перед розподілом усі партії проходять перевірку на безпечність.

Волонтери наголошують, що продукцію із простроченим терміном придатності не видають. Контроль якості здійснюється на кожному етапі підготовки.

Координацію цього напряму забезпечують Українська федерація банків продовольства, FoodBank Ukraine та Тарілка. Вони допомагають переселенцям, людям з інвалідністю, багатодітним родинам та іншим категоріям населення, які потребують підтримки.

Експерти зазначають, що розвиток гуманітарних програм сприяє забезпеченню базових потреб тисяч українців і посилює соціальну підтримку на рівні місцевих громад.

Джерело: 24 канал

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