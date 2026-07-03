Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предоставляются только после регистрации и подтверждения соответствующего статуса.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области остаются одним из главных направлений гуманитарной поддержки для нуждающихся, сообщает Politeka.

Выдачу пищевых наборов и готовых блюд обеспечивают благотворительные фонды, фудбанки и социальные проекты.

В зависимости от потребностей получателям передают продуктовые пакеты весом до 30 кг или организуют горячее питание. Такой подход позволяет охватить различные категории граждан.

В Украине продолжает развиваться сеть продовольственных банков. Ее принцип состоит в сборе излишков продовольствия от торговых сетей и производителей, после чего их передают тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. К этой системе уже присоединились общины юга страны.

В то же время Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предоставляются только после регистрации и подтверждения соответствующего статуса. Представители социальной сферы отмечают, что часть граждан до сих пор не обращается за поддержкой из-за нехватки информации о доступных программах.

Заполнение наборов определяется в зависимости от поставок. Чаще всего в них входят крупы, макаронные изделия, мука, растительное масло, сахар, соль, консервированная продукция, а иногда также средства личной гигиены и другие товары длительного хранения.

Для формирования помощи используют качественные продукты, которые не реализовали из-за избыточных запасов, незначительных повреждений упаковки или приближения завершения срока продажи. Перед распределением все партии проходят проверку безопасности.

Волонтеры отмечают, что продукцию с просроченным сроком годности не выдают. Контроль качества осуществляется на каждом этапе подготовки.

Координацию этого направления обеспечивают Украинская федерация банков продовольствия, FoodBank Ukraine и Тарелка. Они помогают переселенцам, людям с инвалидностью, многодетным семьям и другим категориям населения, нуждающимся в поддержке.

Эксперты отмечают, что развитие гуманитарных программ способствует обеспечению базовых потребностей тысяч украинцев и усиливает социальную поддержку местных общин.

Источник: 24 канал

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