Синоптики очікують чергування спекотних днів із періодами опадів, про що свідчить прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 червня в Дніпрі.

Прогноз на тиждень з 3 по 9 червня в Дніпрі показує, що протягом більшої частини тижня у місті утримуватиметься тепла погода, повідомляє Politeka.

3 червня вдень синоптики прогнозують дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься від +14° уночі до +24° вдень.

4 червня ранок буде ясним, однак уже вдень небо затягнуть хмари. Друга половина дня пройде під дрібним дощем. Температура підніметься до +25°, а ввечері очікується близько +21°.

Прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 червня у Дніпрі надали на офіційному сайті Українського гідрометеорологічного центру.

5 червня ранкове сонце швидко поступиться хмарності, яка затримається до вечора. Попри похмуре небо, опадів цього дня синоптики не прогнозують. Повітря прогріється до +25°.

6 червня температура повітря у денні години сягне +27°. Сонце лише зрідка виглядатиме з-за хмар, однак дощів цього дня не очікується. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним протягом усієї доби.

У другій половині тижня прогноз погоди з 3 по 9 червня в Дніпрі передбачає повернення хмарності та локальних дощів.

7 червня небо буде затягнуте хмарами майже весь день. Опади можливі ближче до вечора, хоча основна частина доби мине без дощу. Температура повітря становитиме від +18° уночі до +26° вдень.

8 червня ясний ранок швидко зміниться похмурою погодою. У другій половині дня синоптики прогнозують дрібний дощ, який триматиметься до вечора. Максимальна температура повітря становитиме +26°.

9 червня ясне небо збережеться лише у першій половині дня, після чого небо вкриється хмарами. Дощ розпочнеться після обіду. Температура підніметься до +27°.

