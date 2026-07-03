Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области связано с корректировкой расходов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области было зафиксировано в Черноморске после пересмотра отдельных составляющих жилищно-коммунальных платежей, сообщает Politeka.

В городской общине сообщили, что изменения затронули не все услуги, однако общие расходы для населения увеличились.

Больше всего возросла квартирная плата. Теперь она составляет 10,52 гривны за квадратный метр в месяц, что примерно на 40% больше по сравнению с предыдущим размером.

Также обновили тарифы на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов. Для одного человека он вырос почти на 36% и теперь составляет 43,85 гривны в месяц. Именно эти две составляющие явились основными причинами увеличения ежемесячных начислений.

Информацию об этом предоставляет Черноморская городская территориальная община .

В то же время, не все коммунальные услуги подорожали. Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей остается на уровне 4,32 гривны за кВт-ч , а государственное регулирование цены будет действовать, по меньшей мере, до 31 октября 2026 года .

После завершения отопительного сезона прекратила действовать сезонная льгота для домохозяйств, использующих электроотопление. Льготный тариф 2,64 гривны за первые 2000 кВт-ч временно не применяется к началу нового отопительного периода.

Без изменений остается и стоимость газа. Для клиентов "Нафтогаза" действует фиксированная цена 7,96 гривны за кубометр , а ее силу продлили до 30 апреля 2027 года . Переход между поставщиками по-прежнему происходит автоматически без подачи дополнительных заявлений.

В общине отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области связано с корректировкой расходов на содержание жилищной инфраструктуры и обновлением экономических расчетов. В Черноморске действует смешанная модель начислений: часть услуг уже подорожала, тогда как тарифы на электроэнергию и газ остаются стабильными. Последующие изменения будут зависеть от решений государственных регуляторов и экономической ситуации.

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