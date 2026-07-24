Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області триває у громадах регіону протягом 2026 року, повідомляє Politeka.net.

Місцеві підприємства переглядають вартість централізованого водопостачання та водовідведення, пояснюючи рішення зростанням виробничих витрат.

Основними причинами зміни розцінок називають подорожчання електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, реагентів, а також збільшення мінімальної заробітної плати. Саме ці фактори найбільше вплинули на собівартість надання послуг.

У Рівному новий тариф почав діяти з 1 липня. Для абонентів «Рівнеоблводоканалу» загальна вартість становить 68,45 гривні за кубометр, із яких 40,392 гривні припадає на водопостачання, а 28,056 гривні — на водовідведення. Попри перегляд цей показник залишається одним із найнижчих у регіоні.

У Березнівській громаді мешканці сплачують 99,64 гривні за кубометр. У Здолбунові після лютневого коригування сума становить 77,35 гривні, тоді як в Острозі з початку червня встановлено єдиний тариф для всіх категорій споживачів — 116,66 гривні.

У Сарнах після травневого рішення виконавчого комітету діє розцінка 102,15 гривні за кубометр. У Вараші з квітня вона становить 108,29 гривні, а в Костополі — 80,24 гривні.

Водночас підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області найбільше відчули жителі окремих громад, де показники перевищили 130 гривень. Зокрема, у Корці встановлено 142,99 гривні за кубометр, у Дубровиці — 139,43 гривні, а в Радивилові — 157,6 гривні.

У Дубні місцева влада вже повідомила про намір скоригувати вартість. За попередніми розрахунками, після затвердження вона перевищить 87 гривень за кубометр.

Комунальні підприємства зазначають, що перегляд необхідний для підтримання стабільної роботи мереж, своєчасного ремонту обладнання та забезпечення безперебійного надання послуг. Остаточні суми залежать від рішень органів місцевого самоврядування та економічних розрахунків кожного водоканалу окремо.

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