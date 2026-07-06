Энергетики рекомендуют жителям области заранее подготовиться к графику отключения света в Николаевской области на 7 июля.

Графики отключения света в Николаевской области на 7 июля продлятся из-за плановых работ на электросетях, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Николаевской области на 7 июля вводятся в рамках планового технического обслуживания электросетей. Специалисты будут выполнять проверку воздушных линий электропередач, замену изношенных элементов инфраструктуры, а также устранять обнаруженные неисправности. Энергетики рекомендуют жителям области раньше времени подготовиться к временным неудобствам.

По информации АО «Николаевоблэнерго», с 8 до 17 часов в селе Малахове будут продолжаться дополнительные обесточивания из-за плановых работ. Они охватят следующие адреса:

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Сонячна — 1, 1А, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 15А, 16, 18, 18А, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31А, 34, 36, 42

С 09:00 до 17:00 ремонтные бригады будут работать в селе Новоподилля. При выполнении работ без электроэнергии останутся отдельные потребители на улицах:

Гагарина — 5, 6, 7, 8А, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 24

Новосельська — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 46

В этот же день плановые отключения коснутся и поселка Тронка. С 09:00 до 17:00 часов электроснабжение будет временно прекращено для части абонентов, проживающих на таких улицах:

Банна — 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 12/1, 14, 18, 20

Вийськова — 1, 7, 11

Нова — 1, 2, 3, 4, 5

Спортывна — 1, 3, 5, 10, 13

Степова — 1, 1А, 2, 3А, 4, 4/1, 5, 6, 7, 7Б, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26.

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