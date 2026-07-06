Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області залишається доступним у різних форматах і дозволяє оперативно знайти тимчасовий прихисток залежно від потреб.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області пропонується через приватні ініціативи місцевих жителів та онлайн-платформу «Допомагай», яка збирає оголошення про тимчасове проживання, повідомляє Politeka.

Сервіс об’єднує власників квартир і будинків із людьми, які потребують безпечного прихистку. Варіанти відрізняються умовами, розташуванням і форматом співжиття, що дозволяє підібрати відповідне рішення для різних категорій переселенців.

В Одесі один із варіантів передбачає розміщення в кімнаті двокімнатної квартири на вулиці Жуковського. Там організовано спільне проживання з жінкою похилого віку, яка шукає компаньйона для спокійного побуту та повсякденного спілкування без вимог до догляду.

Інша пропозиція в місті розташована на вулиці Онезькій. Це однокімнатна квартира на другому поверсі двоповерхового будинку з кухнею, санвузлом і душем. Опалення може бути пічним або електричним. Житло підходить для жінок, родин із дітьми та власників домашніх тварин.

Також доступні варіанти в Роздільнянському районі, зокрема в селі Калантаївка на вулиці Дружби. Там пропонується приватний будинок із базовими умовами для проживання, але без газопостачання, тому опалення здійснюється пічним способом.

Помешкання розраховане на різні категорії мешканців — від пар до літніх людей і сімей, які готові до простішого побуту в сільській місцевості.

Платформа «Допомагай» регулярно оновлює оголошення, тому Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області залишається доступним у різних форматах і дозволяє оперативно знайти тимчасовий прихисток залежно від потреб.

Джерело: Допомогай

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