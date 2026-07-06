Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области остается доступным в разных форматах и ​​позволяет оперативно найти временное убежище в зависимости от потребностей.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предлагается по частным инициативам местных жителей и онлайн-платформе «Допомагай», которая собирает объявления о временном проживании, сообщает Politeka.

Сервис объединяет владельцев квартир и домов с людьми, нуждающимися в безопасном убежище. Варианты отличаются условиями, расположением и форматом сожительства, что позволяет подобрать подходящее решение для разных категорий переселенцев.

В Одессе один из вариантов предполагает размещение в комнате двухкомнатной квартиры по улице Жуковского. Там организовано совместное проживание с пожилой женщиной, которая ищет компаньона для спокойного быта и повседневного общения без требований к уходу.

Другое предложение в городе расположено на улице Онежской. Это однокомнатная квартира на втором этаже двухэтажного дома с кухней, санузлом и душем. Отопление может быть печным или электрическим. Жилье подходит для женщин, семей с детьми и владельцев домашних животных.

Также доступны варианты в Раздельнянском районе, в частности, в селе Калантаевка на улице Дружбы. Там предлагается дом с базовыми условиями для проживания, но без газоснабжения, поэтому отопление осуществляется печным способом.

Жилье рассчитано на разные категории жителей - от пар до пожилых людей и семей, которые готовы к более простому быту в сельской местности.

Платформа «Допомагай» регулярно обновляет объявления, поэтому Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области остается доступным в разных форматах и ​​позволяет оперативно найти временное убежище в зависимости от потребностей.

Источник: Допомогай

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