Энергетики отмечают, что графики отключения света в Запорожье необходимы на 8 июля.

Украинцам показали плановые графики отключения света, которые продлятся в Запорожье на 8 июля, сообщает издание Politeka.net.

Энергетики отмечают, что графики отключения света в Запорожье на 8 июля необходимы для технического обслуживания оборудования, модернизации сетей и поддержки стабильной работы энергосистемы. Плановые ремонты позволяют своевременно устранять потенциальные неисправности и минимизировать риск аварийных отключений в будущем.

По информации АО «Запорожьеоблэнерго», 8 июля из-за планового ремонта электрооборудования не будет электричества с 9 до 16 вечера. Обесточение будут продолжаться в домах, расположенных по следующим адресам:

Бельфорськый (Пишохидный): 11, 7а

Ажурна: 20, 22

Бетховена: 28в

Гребельна: 5

Кожедуба: 1а, 1–15а, 2–10

Мыхайлова: 11, 13, 15, 22–44, 22а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 28д, 26а, 26е, 26б, 32, 9

Рельефна: 25

Сортувальна: 20, 6–18, 22–28

Кроме того, с 09:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами электроэнергию будут выключать на улицах по адресам:

бул. Центральний: 16, 16А, 18, 18А, 20

Грыгория Квиткы-Основяненка (Петровського): 154, 156-160, 162, 162а(дача), 164-200, 202а

Зализнычна: 22, 22а

Захария Махна (Першотравнева): 5, 7, 9-15

Захидна: 1-13, 2-20

Зоряна (Муравйова): 1-5, 7, 2-20, 9-21

Ивана Нечуй-Левецького (Астраханська): 25-31, 36-48

Латвийська: 1-29, 10-14, 2-6, 8

Левка Лукяненка (Тургенева): 22

Мыхайла Билынського (Пестеля): 1, 3-31, 16, 18, 2-10, 12, 14

Перемогы: 87, 87Б, 87В

Пересопныцька (Рылеева): 7-13, 8-18

Покровська (Свердлова): 11, 12, 14, 16, 18, 13, 15, 17, 19, 21

Поштова: 18, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

Руставели: 67а, 69-75, 68, 7

Свитловодська: 98-102

Святого Мыколая (Артема): 18, 2, 20, 22, 26, 28, 30кв.1-3, 6-13, 29, 31кв.3-15, 31, 31кв.1, 33, 35, 37, 39, 41

Сичеславська (Норильська): 88-116, 116А, 59-63, 95

Троицька (Чекистив): 11, 12, 13, 14, 15, 16(кв.1, 2, 4), 16(кв.3, 5), 18, 5, 7, 9

Универсытетська (Жуковського): 66, 66Б, 68а

пров. Ковальськый: 2-10, 5-17

пров. Упорный: 10, 12, 14, 5-11

пров. Ягидный: 1-13, 4-14.

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