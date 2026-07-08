Нова система оплати проїзду в Хмельницькому стане основою для повного переходу громадського транспорту на безготівкові розрахунки.

Нова система оплати проїзду в Хмельницькому почала працювати з 6 липня, передає видання Politeka.

У малогабаритних маршрутках міста запустили валідатори, які наразі функціонують у тестовому режимі та вже дозволяють оплачувати поїздки без готівки.

Про запуск повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук. За його словами, обладнання ще проходить остаточне налаштування, однак пасажири вже можуть скористатися банківською карткою, смартфоном або електронним квитком.

На сьогодні відповідними пристроями обладнали 96 маршрутних транспортних засобів. До завершення поточного тижня таку можливість отримають ще понад 40 автобусів, після чого проєкт продовжать розширювати.

Водночас нова система оплати проїзду в Хмельницькому стане основою для повного переходу громадського транспорту на безготівкові розрахунки. Аналогічний механізм уже тривалий час успішно використовують у міських тролейбусах.

У міській раді наголошують, що впровадження сучасного способу розрахунку має зробити користування транспортом зручнішим для пасажирів, а також спростити облік перевезень і підвищити прозорість роботи перевізників.

Після завершення тестування валідатори працюватимуть у штатному режимі, а безготівкова оплата стане доступною практично на всіх міських маршрутах.

Крім того, в Хмельницькому також відбулося подорожчання проїзду.

За офіційними даними Шепетівської міської ради, вартість однієї поїздки по місту Шепетівка становитиме 20 грн. Водночас пасажирам, які планують добиратися до села Судилків, необхідно буде викласти за квиток 23 грн.

Джерело: Суспільне

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