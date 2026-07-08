Новая система оплаты проезда в Хмельницком начала работу с 6 июля, передает издание Politeka.

В малогабаритных маршрутках города запустили валидаторы, которые функционируют в тестовом режиме и уже позволяют оплачивать поездки без наличных денег.

О запуске сообщил заместитель городского головы Николай Ваврищук. По его словам, оборудование еще проходит окончательную настройку, однако пассажиры уже могут воспользоваться банковской картой, смартфоном или электронным билетом.

На сегодняшний день соответствующими устройствами оборудовали 96 маршрутных транспортных средств. К завершению текущей недели такую ​​возможность получат еще более 40 автобусов, после чего проект продолжат расширять.

В то же время, новая система оплаты проезда в Хмельницком станет основой для полного перехода общественного транспорта на безналичные расчеты. Аналогичный механизм уже долго успешно используют в городских троллейбусах.

В городском совете отмечают, что внедрение современного способа расчета должно сделать пользование транспортом более удобным для пассажиров, а также упростить учет перевозок и повысить прозрачность работы перевозчиков.

После завершения тестирования валидаторы будут работать в штатном режиме, а безналичная оплата станет доступна практически на всех городских маршрутах.

Кроме того, в Хмельницком также произошло подорожание проезда.

По официальным данным Шепетовского городского совета стоимость одной поездки по городу Шепетовка будет составлять 20 грн. В то же время пассажирам, которые планируют добираться до села Судилки, необходимо будет выложить за билет 23 грн.

Источник: Суспільне

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