Графіки відключення світла у Запоріжжі на 9 липня пов'язані з проведенням ремонтних робіт.

Жителів Запоріжжя попередили про планові відключення електроенергії, які заплановані на 9 липня у різних районах міста, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 9 липня пов'язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на об'єктах електромереж. Технічне обслуговування є необхідним для підтримання стабільної роботи енергосистеми, модернізації обладнання та запобігання можливим аварійним відключенням у майбутньому.

За даними АТ «Запоріжжяобленерго», 9 липня з 09:00 до 17:10 через плановий ремонт електрообладнання без електропостачання тимчасово залишаться окремі будинки на вулицях:

Азовська: 1-9, 11, 2-10

Дмитра Миргородського (Піонерська): 25-41, 26, 28, 28А, 34, 34а, 36, 38

Зачиняєва: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Новомиколаївська (Новомосковська): 117-123, 123/2, 125, 127, 127/2, 129, 120, 122/1, 122/2, 122а, 126-130, 130а, 27, 28, 31, 33, 44, 54, 45, 47с, 63, 81, 81б, 64, 95, 107, 98, 98а, 100, 102

Освітянська (Енгельса): 37

Крім того, через проведення планового ремонту електрообладнання з 09:00 до 16:00 години світло буде відсутнє у частині будинків за адресами:

Арсена Коваленка (Адмірала Макарова): 97а, 117–149, 145а, 145б, 147а, 147б, 125в, 125б, 127а, 135а, 137а, 143а, 143б

Бориспільска (Братська): 72

Верхньохортицька (Пугачова): 55, 57

Рубана: 11, 11-13, 13 п. 1–3, 13 п. 4–5, 15, 17 п. 5–6, 9

Трансформаторників (Карла Маркса): 74–140

Окремий комплекс технічних робіт запланований з 09:00 до 17:00. У цей період тимчасові відключення електроенергії запровадять також за такими адресами:

бул. Центральний: 24

Анашкіна: 164-180, 180а, 184, 173-185, 187а

Аптечна: 28, 30, 30а, 32-44, 31, 33-47, 48-66, 51-59

Арсена Коваленка (Адмірала Макарова): 142/1, 141/2, 146

Бориспільска (Братська): 47, 49А

Верхня: 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25В

Гоголя: 44, 46а

Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 252, 254, 363, 365

Ізмаїльська: 29-41, 43, 40-68, 45-65, 70/Верещагіна15, 70, 72-88

Максима Здоревського (Курська): 11-45, 49, 16-56, 58

Марії Заньковецької (Верещагіна): 1-11, 13, 15, 13а, 15/Ізмаїльська70, 2-6

Марка Безручка (Кутузова): 56-66, 68, 70, 72, 74, 59-89

Оберегова (Громової): 80, 80а

Променева: 10А, 8, 2-6, 10-18, 1-5, 9

Робітнича: 1-79 1--58

Скельна: 25А, 26, 26А, 26Б, 27, 38, 44

Славутича: 83, 145

Столєтова: 90/3

Троїцька (Чекістів): 35, 37, 39

Університетська (Жуковського): 41

Чумаченка: 13б, 21, 21б

Шевченка: 277, 277а, 279-289, 302-308, 310-330

пр. Моторобудівників: 100, 102, 104-108, 112-130, 136-158, 164-170, 98

пров. Арабатський: 10, 11–19, 11а.

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