Графики отключения света в Запорожье 9 июля связаны с проведением ремонтных работ.

Жителей Запорожья предупредили о плановых отключениях электроэнергии, которые запланированы на 9 июля в разных районах города, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Запорожье 9 июля связаны с проведением ремонтных и профилактических работ на объектах электросетей. Техническое обслуживание необходимо для поддержания стабильной работы энергосистемы, модернизации оборудования и предотвращения возможных аварийных отключений в будущем.

По данным АО «Запорожьеоблэнерго», 9 июля с 09:00 до 17:10 из-за планового ремонта электрооборудования без электроснабжения временно останутся отдельные дома на улицах:

Азовська: 1-9, 11, 2-10

Дмытра Мыргородського (Пионерська): 25-41, 26, 28, 28А, 34, 34а, 36, 38

Зачыняева: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Новомыколаивська (Новомосковська): 117-123, 123/2, 125, 127, 127/2, 129, 120, 122/1, 122/2, 122а, 126-130, 130а, 27, 28, 31, 33, 44, 54, 45, 47с, 63, 81, 81б, 64, 95, 107, 98, 98а, 100, 102

Освитянська (Енгельса): 37

Кроме того, из-за проведения планового ремонта электрооборудования с 09:00 до 16:00 свет будет отсутствовать в части домов по адресам:

Арсена Коваленка (Адмирала Макарова): 97а, 117–149, 145а, 145б, 147а, 147б, 125в, 125б, 127а, 135а, 137а, 143а, 143б

Борыспильска (Братська): 72

Верхньохортыцька (Пугачова): 55, 57

Рубана: 11, 11-13, 13 п. 1–3, 13 п. 4–5, 15, 17 п. 5–6, 9

Трансформаторныкив (Карла Маркса): 74–140

Отдельный комплекс технических работ запланирован с 09.00 до 17.00. В этот период временные отключения электроэнергии будут введены также по следующим адресам:

бул. Центральный: 24

Анашкина: 164-180, 180а, 184, 173-185, 187а

Аптечна: 28, 30, 30а, 32-44, 31, 33-47, 48-66, 51-59

Арсена Коваленка (Адмирала Макарова): 142/1, 141/2, 146

Борыспильска (Братська): 47, 49А

Верхня: 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25В

Гоголя: 44, 46а

Евгена Адамцевыча (Тымирязева): 252, 254, 363, 365

Измаильська: 29-41, 43, 40-68, 45-65, 70/Верещагіна15, 70, 72-88

Максыма Здоревського (Курська): 11-45, 49, 16-56, 58

Марии Заньковецькои (Верещагина): 1-11, 13, 15, 13а, 15/

Измаильська70, 2-6

Марка Безручка (Кутузова): 56-66, 68, 70, 72, 74, 59-89

Оберегова (Громової): 80, 80а

Променева: 10А, 8, 2-6, 10-18, 1-5, 9

Робитныча: 1-79 1--58

Скельна: 25А, 26, 26А, 26Б, 27, 38, 44

Славутыча: 83, 145

Столетова: 90/3

Троицька (Чекистив): 35, 37, 39

Универсытетська (Жуковського): 41

Чумаченка: 13б, 21, 21б

Шевченка: 277, 277а, 279-289, 302-308, 310-330

пр. Моторобудивныкив: 100, 102, 104-108, 112-130, 136-158, 164-170, 98

пров. Арабатськый: 10, 11–19, 11а.

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Дополнительная денежная помощь ежемесячно: кому из пенсионеров в Запорожье доступна еще одна выплата.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Запорожье: какие детали проблемы стали известны.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: куда следует обращаться, чтобы получить крышу над головой.