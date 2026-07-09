На початку липня супермаркети знову оновили цінники на низку популярних продуктів, помітним стало подорожчання продуктів в Вінницькій області, пише Politeka.net.

Порівняно із середніми показниками червня, подорожчали молочна продукція та м’ясні вироби. Водночас моніторинг цін свідчить, що різниця між торговельними мережами залишається суттєвою, а тому уважне порівняння пропозицій дозволяє покупцям помітно економити.

За даними Мінфіна, стабільне зростання зафіксовано у категорії ковбасних виробів. Середня вартість вареної ковбаси «Алан Лікарська» у липні становить 482,86 грн за кілограм, тоді як у червні вона дорівнювала 471,59. Таким чином, середня ціна збільшилася більш ніж на 11 гривень.

Відчутніше зросла вартість молока. Молоко «Простонаше» 1% жирності (900 мл) у липні продається в середньому за 68 грн, тоді як у червні середня ціна становила 59,87 грн. За місяць продукт подорожчав більш ніж на 8 гривень, що свідчить про одну з найбільших змін серед представлених категорій. Наразі молоко представлене лише в Megamarket, де його продають за 68 гривень.

Помітне подорожчання продуктів в Вінницькій області відбулося і в сегменті м'ясних виробів. Середня вартість сардельок «Алан Женевські з сиром» у липні становить 543,33 грн за кілограм, тоді як у червні середня ціна була 500,67 грн. Таким чином, за місяць продукт подорожчав майже на 43 гривні.

При цьому різниця між супермаркетами є досить відчутною. Найвигідніше купувати сардельки у Megamarket, де кілограм коштує 507. У Novus ціна становить 524, тоді як найдорожчу пропозицію має Auchan — 599 за кілограм. Різниця між найдешевшим і найдорожчим варіантами сягає 92 грн, що може суттєво вплинути на витрати покупців.

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