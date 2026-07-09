По сравнению со средними показателями июня в июле произошло подорожание продуктов в Винницкой области.

В начале июля супермаркеты снова обновили ценники на ряд популярных продуктов, заметным стало подорожание продуктов в Винницкой области, пишет Politeka.net.

По сравнению со средними показателями июня подорожали молочная продукция и мясные изделия. В то же время мониторинг цен свидетельствует, что разница между торговыми сетями остается существенной, поэтому внимательное сравнение предложений позволяет покупателям заметно экономить.

По данным Минфина, стабильный рост зафиксирован в категории колбасных изделий. Средняя стоимость вареной колбасы «Алан Ликарська» в июле составляет 482,86 грн за килограмм, тогда как в июне она равнялась 471,59. Таким образом, средняя цена увеличилась более чем на 11 гривен.

Ощутимее возросла стоимость молока. Молоко «Простонаше» 1% жирности (900 мл) в июле продается в среднем за 68 грн., тогда как в июне средняя цена составляла 59,87. За месяц продукт подорожал более чем на 8 гривен, что свидетельствует об одном из самых больших изменений среди представленных категорий. Пока молоко представлено только в Megamarket, где его продают за 68 гривен.

Заметное повышение ценников произошло и в сегменте мясных изделий. Средняя стоимость сарделек «Алан Женевськи с сыром» в июле составляет 543,33 грн за килограмм, тогда как в июне средняя цена была 500,67 грн. Таким образом, за месяц продукт подорожал почти на 43 гривны.

При этом разница между супермаркетами достаточно ощутима. Выгоднее всего покупать сардельки в Megamarket, где килограмм стоит 507. В Novus цена составляет 524, тогда как самое дорогое предложение Auchan — 599 за килограмм. Разница между самым дешевым и дорогим вариантами достигает 92 грн., что может существенно повлиять на расходы покупателей.

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