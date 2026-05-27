Дефіцит продуктів у Кіровоградській області та інших регіонах може відображати загальну ситуацію на ринку.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області може посилитися на тлі нестачі меду в Україні, через яку галузь уже стикається зі скороченням експортних поставок та підвищенням вартості продукції.

Про тимчасову нестачу повідомляють представники ринку. За оцінками експортерів, ситуація триватиме до початку нового сезону збору, який традиційно стартує наприкінці літа.

Наразі обмежені запаси впливають насамперед на зовнішню торгівлю. Очікується, що обсяги відвантажень за кордон можуть скоротитися на 10–20% порівняно з попереднім періодом.

За прогнозами учасників галузі, у 2026 році показник експорту становитиме близько 40–45 тисяч тонн. Для порівняння, торік за межі країни було відправлено приблизно 50 тисяч тонн.

Попри поточні труднощі, перспективи нового сезону оцінюють позитивно. Виробники розраховують отримати від 60 до 80 тисяч тонн меду, що відповідає результатам кількох попередніх років.

Експерти наголошують, що Дефіцит продуктів у Кіровоградській області та інших регіонах може відображати загальну ситуацію на ринку, однак вирішальним фактором залишатиметься майбутній урожай.

Особливу роль відіграє європейський напрямок, адже саме країни ЄС забезпечують переважну частину попиту на український мед. За оцінками фахівців, на цей ринок припадає до 95% усіх поставок.

Водночас конкуренти не втрачають часу. За умов обмеженої пропозиції імпортери дедалі частіше звертають увагу на продукцію з Китаю, Індії, Аргентини та інших держав.

У галузі переконані: якщо сезон виявиться вдалим, ринок отримає достатні обсяги, а цінова ситуація стане більш стабільною як усередині країни, так і за її межами.

Джерело: agronews

