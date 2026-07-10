Подорожчання продуктів у Запоріжжі особливо помітне у сегменті ковбасних виробів.

На початку липня зафіксовано подорожчання продуктів в Запоріжжі, передає Politeka.

Зокрема, коригування торкнулися борошна, молока та ковбасних виробів, причому найбільше зростання спостерігається у м'ясному сегменті.

Згідно з актуальними даними моніторингу, упаковка пшеничного борошна «Хуторок» вагою два кілограми в середньому продається за 70,96 гривні. Водночас ціни в торговельних мережах різняться: у Novus продукт можна придбати за 67,92 гривні, тоді як у Megamarket його вартість сягає 74 гривень.

Порівняно з першими днями червня середня ціна борошна збільшилася на 1,41 гривні. Після незначних коливань протягом місяця показники наприкінці червня стабілізувалися.

Подорожчання продуктів в Запоріжжі торкнулося й молочної продукції. Молоко «Простонаше» жирністю 1% у пакуванні 900 мілілітрів нині коштує в середньому 68 гривень. За останній місяць його вартість зросла приблизно на три гривні.

Найвідчутніші зміни спостерігаються серед ковбасних виробів. Середня ціна сардельок «Алан Женевські з сиром» досягла 543,33 гривні за кілограм. Залежно від мережі покупці можуть знайти цей товар за ціною від 507 до 599 гривень.

У порівнянні з початком літа середній цінник на цей продукт зріс більш ніж на 27 гривень за кілограм. Основне підвищення відбулося наприкінці червня, коли виробники та продавці почали поступово переглядати вартість продукції.

Аналітики зазначають, що подальша ситуація на споживчому ринку залежатиме від виробничих витрат, транспортних витрат, рівня попиту та сезонних факторів, які традиційно впливають на формування цін у роздрібній торгівлі.

Джерело: Мінфін

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