Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області суттєво вплинуло на сферу житлово-комунального господарства, через що для багатьох мешканців зростуть щомісячні витрати на утримання житла, передає Politeka.

Водночас частина базових послуг поки залишається за попередніми розцінками.

Найсуттєвіше коригування торкнулося квартирної плати місті Чорноморськ. Згідно з оновленими розрахунками, її розмір тепер становить 10,52 гривні за квадратний метр житлової площі на місяць. У порівнянні з попереднім тарифом показник зріс приблизно на 40%.

Також збільшилася вартість послуг із вивезення та захоронення твердих побутових відходів. Для одного мешканця щомісячний платіж тепер складає 43,85 гривні, що майже на 36% більше, ніж раніше. Саме ця зміна стала однією з головних причин зростання загальних нарахувань у платіжках.

Інформацію про нові тарифи оприлюднила Чорноморська міська територіальна громада.

При цьому вартість електроенергії для населення залишається незмінною. Побутові споживачі й надалі сплачуватимуть 4,32 гривні за кіловат-годину, а державне регулювання ціни діятиме щонайменше до кінця жовтня 2026 року.

Після завершення опалювального сезону перестала діяти спеціальна пільгова ставка для домогосподарств з електричним опаленням. Пільговий тариф у розмірі 2,64 гривні за перші 2000 кВт-год планують повернути з початком нового опалювального періоду.

Без змін поки залишається й ціна природного газу. Для побутових споживачів, які користуються послугами «Нафтогазу», продовжує діяти фіксований тариф — 7,96 гривні за кубометр, який гарантований до 30 квітня 2027 року.

У громаді пояснюють, що перегляд окремих платежів пов'язаний зі зростанням витрат на обслуговування житлової інфраструктури та необхідністю оновлення економічних розрахунків. Подальші рішення щодо тарифної політики ухвалюватимуть з урахуванням економічної ситуації та державного регулювання у сфері комунальних послуг.

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