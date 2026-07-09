Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области затронуло несколько сфер жизнедеятельности.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области оказало существенное влияние на сферу жилищно-коммунального хозяйства, из-за чего для многих жителей возрастут ежемесячные расходы на содержание жилья, передает Politeka.

В то же время часть базовых услуг пока остается по предварительным расценкам.

Самая существенная корректировка затронула квартирную плату в городе Черноморск. Согласно обновленным расчетам, ее размер теперь составляет 10,52 гривны за квадратный метр жилой площади в месяц. По сравнению с предыдущим тарифом показатель вырос примерно на 40%.

Также увеличилась стоимость услуг по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов. Для одного жителя ежемесячный платеж теперь составляет 43,85 гривны, что почти на 36% больше, чем раньше. Конкретно это изменение стало одной из основных обстоятельств роста общих начислений в платежках.

Информацию о новых тарифах обнародовало Черноморское городское территориальное общество.

При этом стоимость электроэнергии для населения остается неизменной. Бытовые потребители и дальше будут платить 4,32 гривны за киловатт-час, а государственное регулирование цены будет действовать по меньшей мере до конца октября 2026 года.

После завершения отопительного сезона перестала действовать специальная льготная ставка для домохозяйств с электрическим отоплением. Льготный тариф в размере 2,64 гривны за первые 2000 кВт-ч планируется вернуть с началом нового отопительного периода.

Без изменений пока остается и цена на природный газ. Для бытовых потребителей, пользующихся услугами «Нафтогаза», продолжает действовать фиксированный тариф — 7,96 гривны за кубометр, гарантированный до 30 апреля 2027 года.

Община объясняет, что пересмотр отдельных платежей связан с ростом затрат на обслуживание жилищной инфраструктуры и необходимостью обновления экономических расчетов. Дальнейшие решения о тарифной политике будут приниматься с учетом экономической ситуации и государственного регулирования в сфере коммунальных услуг.

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