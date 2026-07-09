Подорожчання проїзду в Сумах може болюче відобразитись на фінаносовому становищі громадян.

У Сумах триває обговорення можливого подорожчання проїзду в міських маршрутках, передає Politeka.

На розгляд винесено проєкт рішення, який передбачає збільшення тарифу з нинішніх 15 до 20 гривень за одну поїздку.

Ініціатором перегляду виступило міське управління транспорту після звернень від перевізників. Проєкт уже пройшов процедуру громадського обговорення, однак остаточне рішення щодо його впровадження поки не ухвалене.

Представники транспортних підприємств наголошують, що чинні розцінки більше не відповідають реальним витратам. За останні роки суттєво зросли ціни на пальне, комплектуючі, шини, мастильні матеріали, а також витрати на заробітну плату працівників і податкові відрахування.

Водночас керівник Сергій Кривошеєнко заявив, що наразі не підтримує зміну тарифу. За його словами, усі фінансові розрахунки повинні пройти додаткову перевірку, а під час ухвалення рішення необхідно врахувати як інтереси перевізників, так і можливості пасажирів.

Протягом місяця жителі міста мали можливість надсилати свої пропозиції та зауваження щодо ініціативи. В Асоціації сумських перевізників повідомили, що за цей період не отримали офіційних альтернативних розрахунків або інших обґрунтованих пропозицій.

Згідно з оприлюдненими фінансовими даними, для більшості міських маршрутів економічно обґрунтована вартість поїздки наближається до 20 гривень, а на окремих напрямках може бути навіть вищою. Водночас експерти звертають увагу, що частина розрахунків базується на дослідженнях пасажиропотоку, проведених ще у 2018 році, тоді як транспортна ситуація після пандемії та початку повномасштабної війни суттєво змінилася.

Питання подорожчання проїзду в Сумах залишається предметом дискусії між міською владою, перевізниками та громадськістю. Кожна зі сторін по-різному оцінює необхідність і доцільність підвищення вартості проїзду.

Коли саме буде ухвалено остаточне рішення щодо нового тарифу, офіційно поки не повідомляється.

Джерело: cukr

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