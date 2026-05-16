Нова система оплати проїзду в Сумах запроваджена у тестовому режимі на міському маршруті №52, де пасажирам запропонували цифрову альтернативу готівковим розрахункам, повідомляє видання Politeka.

Пілотний етап охопив приватні автобуси одного з напрямків. Усередині салонів розмістили QR-мітки, які дозволяють оплатити поїздку через смартфон без використання додаткового обладнання у транспорті.

Механізм роботи побудований просто: пасажир сканує код камерою телефону, після чого переходить у застосунок «СмартСіті» та підтверджує транзакцію. Окремо розробники підкреслюють, що система не передбачає додаткових комісій і функціонує як частина єдиної міської цифрової платформи.

Крім функції оплати проїзду, сервіс включає низку інших можливостей. Серед них — інтерактивна карта укриттів, довідник міських служб, а також оперативні повідомлення про повітряні тривоги. Таким чином додаток об’єднує транспортний і інформаційний функціонал в одному рішенні.

Водночас під час тестового використання виявлено й обмеження. Частина пасажирів без смартфонів фактично не може скористатися новим форматом оплати, оскільки банківські термінали в автобусах поки що відсутні.

У перевізницькому середовищі зазначають, що система перебуває на етапі обкатки. Її стабільність і зручність оцінюватимуть у реальних умовах експлуатації, після чого ухвалюватимуть рішення щодо можливого розширення на інші маршрути міста.

Варто також зазначити, що нова система оплати проїзду в Сумах розглядається як частина ширшої цифровізації міських транспортних сервісів. У разі успішного тестування її можуть інтегрувати у більшу кількість маршрутів та видів громадського транспорту.

Додатково повідомляється, що подібні цифрові рішення вже почали з’являтися і в інших регіонах України. Зокрема, у Кіровоградській області QR-оплата поступово впроваджується на окремих автобусних напрямках, що свідчить про загальну тенденцію переходу до безготівкових форм розрахунку в транспорті.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Сумах: як саме зросли ціни на квитки.

Також Politeka повідомляла, Втрата пенсії для мешканців Сумської області: з яких причин це може статися.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області: які нові ціни можуть бути встановлені.