Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Сумській області тепер доступні завдяки запуску спеціальної реєстрації на отримання сертифікатів, повідомляє Politeka.

Як стало відомо з офіційного повідомлення на сторінці Соціального захисту міста Суми у соціальній мережі Facebook, благодійний магазин Посмішка Єдності оголосив про початок прийому заявок.

Цей соціальний проєкт спрямований на те, щоб полегшити фінансове навантаження на сім'ї, які були змушені покинути свої домівки через бойові дії та переїхати до більш безпечних регіонів.

Видача сертифікатів, за якими можна отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Сумській області, стала можливою за сприяння громадської організації Елеос Україна.

Окрім благодійників, активну позицію у підтримці містян займає і Департамент соцзахисту населення Сумської міської ради.

Установа позиціонує себе як точка опори для громади, пропонуючи людям різні види допомоги як у режимі онлайн, так і під час особистих візитів до офісів у різних районах міста.

Важливо враховувати, що допомога має певні критерії та часові межі. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Сумській області призначені для тих українців, які офіційно зареєструвалися в громаді.

Йдеться про період з листопада 2025 року по березень 2026 року. Організатори пояснюють, що такі рамки є обов'язковою умовою донорської програми, в межах якої фінансується ця ініціатива.

Для того щоб претендувати на допомогу, необхідно обов'язково пройти процедуру попередньої реєстрації за посиланням. Для цього створена спеціальна онлайн форма за посиланням.

