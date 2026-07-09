Подорожание проезда в Сумах может болезненно отразиться на финаносовом положении граждан.

В Сумах идет обсуждение возможного подорожания проезда в городских маршрутках, передает Politeka.

На рассмотрение вынесен проект решения, предусматривающий увеличение тарифа с нынешних 15 до 20 гривен за одну поездку.

Инициатором пересмотра выступило городское управление транспорта после обращений перевозчиков. Проект уже прошел процедуру общественного обсуждения, однако окончательное решение о его внедрении пока не принято.

Представители транспортных предприятий отмечают, что действующие расценки больше не соответствуют реальным затратам. За последние годы существенно выросли цены на горючее, комплектующие, шины, смазочные материалы, а также расходы на заработную плату работников и налоговые вычеты.

В то же время, руководитель Сергей Кривошеенко заявил, что пока не поддерживает изменение тарифа. По его словам, все финансовые расчеты должны пройти дополнительную проверку, а при принятии решения необходимо учесть интересы перевозчиков и возможности пассажиров.

В течение месяца жители города имели возможность посылать свои предложения и замечания по инициативе. В Ассоциации сумских перевозчиков сообщили, что за этот период не получили официальные альтернативные расчеты или другие обоснованные предложения.

Согласно обнародованным финансовым данным, для большинства городских маршрутов экономически обоснованная стоимость поездки приближается к 20 гривен, а на отдельных направлениях может быть даже выше. В то же время, эксперты обращают внимание, что часть расчетов базируется на исследованиях пассажиропотока, проведенных еще в 2018 году, тогда как транспортная ситуация после пандемии и начала полномасштабной войны существенно изменилась.

Вопрос подорожания проезда в Сумах остается предметом дискуссии между городскими властями, перевозчиками и общественностью. Каждая из сторон по разному оценивает необходимость и целесообразность повышения стоимости проезда.

Когда именно будет принято окончательное решение о новом тарифе, официально пока не сообщается.

Джерело: cukr

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