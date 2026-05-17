Подорожчання проїзду в Сумській області стало однією з ключових тем для жителів Охтирки, де місцева влада разом із перевізниками готує перегляд тарифів на міських маршрутах, повідомляє Politeka.

Наразі у громаді працюють лише 12 напрямків із 23, які діяли раніше. Скорочення мережі пояснюють дефіцитом кадрів та браком водіїв після мобілізаційних процесів.

Чинна ціна квитка — 13 гривень — не змінювалася з 2023 року. Представники транспортної сфери наголошують, що за цей період суттєво зросли витрати на пальне, технічне обслуговування автобусів, ремонт і оплату праці персоналу.

За поданими економічними розрахунками, фактична собівартість однієї поїздки нині коливається від 20,09 до 37,48 грн залежно від маршруту. Саме тому в Охтирці розглядають можливість встановлення єдиного тарифу на рівні 20 гривень.

У міській адміністрації зазначають, що Подорожчання проїзду в Сумській області стало наслідком загального збільшення витрат у транспортній галузі. Через фінансове навантаження підприємства змушені переглядати підходи до роботи та підтримки маршрутної мережі.

Проєкти рішень уже оприлюднили для громадського ознайомлення. Станом на зараз офіційних зауважень або звернень від мешканців не надходило.

Попри можливе зростання тарифів, у громаді планують зберегти соціальні пільги. Для учнів молодших класів може діяти окрема ціна — 10 гривень, а частина категорій населення надалі користуватиметься безкоштовними перевезеннями.

Мешканці активно обговорюють майбутні зміни у соцмережах. Люди звертають увагу не лише на вартість квитків, а й на регулярність руху автобусів та їхній технічний стан.

Остаточне рішення щодо оновлених розцінок ухвалюватиме виконавчий комітет після завершення громадського обговорення та аналізу всіх економічних матеріалів.

