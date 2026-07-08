Новий графік руху транспорту у Дніпропетровській області запроваджено через проведення масштабних ремонтних робіт на елементах міської інфраструктури.

У рамках нового руху у Дніпропетровській області тимчасово змінено маршрут руху одного з автобусних напрямків у місті Кам’янське через ремонтні роботи на вулиці Медичній, передає Politeka.

Роботи проводить АТ «Дніпровська ТЕЦ» НАК «Нафтогаз», у зв’язку з чим транспортне сполучення було скориговано.

Як повідомили у КП «Транспорт», нова схема почала діяти з 8 липня. На період проведення ремонту автобуси, які прямують у бік лівобережної частини міста, курсуватимуть альтернативним маршрутом.

Об’їзд організовано через проспект Відродження, вулицю Медичну, вулицю Любомирівську, вулицю Галини Романової та проспект Шевченка. Після проходження цієї ділянки транспорт продовжує рух за звичним напрямком.

За інформацією комунального підприємства, тимчасова схема перевезень орієнтовно діятиме протягом двох тижнів. Після завершення ремонтних робіт автобуси повернуться до стандартного маршруту.

У КП «Транспорт» закликають мешканців заздалегідь враховувати зміни під час планування поїздок містом та стежити за офіційними повідомленнями щодо подальшої роботи громадського транспорту.

Нагадаємо, раніше відбулося подорожчання проїзду в Дніпропетровській області, яке стосуватиметься автобусних маршрутів між Кам’янським і облцентром.

Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області стосується рейсів № 100, що курсує від залізничного вокзалу Кам’янського до Дніпра, та № 215 у зворотному напрямку, які обслуговує перевізник «Інтерспецмаркет».

Вартість поїздки на цих маршрутах зросли з 70 грн до 80 грн. Таким чином, пасажирам доведеться сплачувати більше за одну поїздку.

Джерело: КП "Транспорт"

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